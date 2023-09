Ora si può ammirare la maestosa tela di Avanzi restaurata: quando e dove a Ferrara

Ferrara, 8 settembre 2023 - Dopo un lungo restauro, è possibile ammirare l’'Apparizione della Beata Vergine e San Pietro ai compagni di San Brunone', la tela di Giuseppe Avanzi (1645-1718) ora esposta in San Cristoforo alla Certosa. La maxi tela, collocata in via temporanea davanti al presbiterio della chiesa, è stata vista dall’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli accompagnato dal conservatore Romeo Pio Cristofori. “Non nascondo l’emozione per un capolavoro ritrovato che, per qualità pittorica e dimensioni, lascia estasiati – osserva Gulinelli –. Si ha la piena percezione di essere avvolti dalla scena, in un effetto quasi immersivo. Esprimo il mio preliminare benvenuto a chi vorrà venire a godere di questo spettacolo di bellezza”.

Datato 1695, il capolavoro è arrivato martedì nella chiesa, scortato dalla polizia locale, proveniente dai laboratori di restauro 'Ottorino Nonfarmale'. La tela arrotolata era ricoperta da diversi strati protettivi che sono stati rimossi. Si è quindi proceduto allo srotolamento e alla posa su telaio. Attualmente il dipinto è posto di fronte al presbiterio e domina la prospettiva interna.

Inaugurazione e visite

L’inaugurazione ufficiale avverrà nel contesto di una autentica festa di comunità per l’accoglienza di un capolavoro che mancava dagli anni successivi al bombardamento del 1944. Ed è in programma il 15 settembre alle 12. Venerdì 8 settembre, alle 17, si tiene la prima visita guidata. Le altre sono previste, negli stessi orari, 9 settembre e nei giorni: 10, 16, 17, 22, 23 e 24 settembre.

La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare contattando l’Ufficio Informazioni e Prenotazioni 'Ferrara Mostre e Musei' (0532-244949) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano, dalle 15 alle 17. Una particolare illuminazione artistica accoglierà, nell'occasione, il pubblico.

Un convegno, dal titolo “Le tele dell’Avanzi per San Cristoforo alla Certosa. Storia di un ritorno” è inoltre in calendario a palazzo Bonacossi giovedì 21 settembre.