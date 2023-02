Carnevale di Cento 2023, la sfilata si apre con il rombo di 25 Lamborghini

Ginevra Lamborghini al Carnevale di Cento

Cento (Ferrara), 19 febbraio 2023 - E’ con il rombo di 25 Lamborghini, nate dal genio del renazzese Ferruccio Lamborghini, che si è aperta la terza domenica del Cento Carnevale d’Europa dedicata alle grandi eccellenze del territorio.

Ancora una volta, Ivano e Riccardo Manservisi hanno fatto registrare un grande successo di pubblico, arrivato a Cento anche dall’estero per vivere la magia di questa kermesse presa per mano più di 30 anni fa dal patron, fatta crescere e portata sul tetto del mondo dandole poi la modernità con l’affiancamento del figlio.

Carnevale di Cento

Una grande domenica ricca di festa, di soprese e di tanta energia. Dopo i tori scalpitanti nel motore delle Lamborghini, infatti, a salire sul palco sono stati gli scatenati ragazzi che a XFactor hanno fatto innamorare tutti con il loro talento e il modo di saper star sul palco. E’ così che i Disco Club Paradiso hanno conquistato anche la piazza di Cento, facendola cantare e ballare con i loro successi e le cover. Leonardo Bergonzoni, infatti, è di San Giovanni in Persiceto, Simone Murineddu di Crevalcore, Olmo Luca Stoppiani di Anzola e Giacomo Semenzato di Cento.

“E’ stato fare una cosa che abbiamo sognato per tanto tempo – dicono - Una grande adrenalina tornare nel luogo dove si è suonato in tutti i bar, uno anche a 100 metri da piazza e ora essere sul palco del carnevale. Nulla poteva rovinarci questa esperienza. Siamo a casa. E’ come aver ristrutturato le nostre vite nell’ultimo periodo”. Il più a casa di tutti è il centese Jacky Sax. “Una sensazione veramente incredibile – prosegue – ieri nei baretti e oggi qui. Ma l’abbiamo sudata”. E riprendono in gruppo. “Tra la folla abbiamo riconosciuto un sacco di gente – dicono – bellissimo. Cento ci ha sempre voluto bene e ci ha sempre aperto le porte. Abbiamo regalato tanta energia alla piazza ma ne abbiamo ricevuta altrettanta. Questa per noi è un nuovo punto di partenza. Il goal che si fa ad ogni concerto dal quale si riparte”

Un’altra bella sorpresa è stata anche l’arrivo di Ginevra Lamborghini che sul palco ha cantato due delle sue canzoni. “E’ un’emozione incredibile essere qui per tanti motivi – ha detto la Lamborghini, generosa di foto e autografi col pubblico - Il carnevale di Cento è unico al mondo e non ha nulla da invidiare agli altri carnevali. Poi è un carnevale al quale sono particolarmente affezionata perché mio padre da bambina mi ci portava sempre. E’ tanti anni che non venivo , l’ultima volta avevo 13 anni ed è bellissimo ritornare ai ricordi, in questa piazza meravigliosa, vedere la gente che dimostra affetto, allegria e colori. Poi con le auto Lamborghini in sfilata, era la ciliegina sulla torta. Tanta emozione e tanti amici”.

E inevitabile, parlare di Grande Fratello. “Anche il Grande Fratello è un gran carnevale – sorride - La piazza di Cento ci porta tante personalità, allegria ed è quello che ho provato a portare anche io all’interno della casa e devo dire che è qualcosa di speciale. Sia qui che là. Qui, oltre le Lamborghini e me c’erano anche i Dico Club Paradiso che sono di questa zona, li conosco e sono cari amici e il concetto di unire tante eccellenze è fondamentale. E’ bello perchè c’è davvero una sensazione di famiglia”. Gioiosa e spigliata ecco il suo messaggio alla piazza. “In questa cornice particolarmente allegra, colorata mi sento di dire a tutti di non perdere mai il sorriso, di trovare sempre un motivo per sorridere, trovare l’allegria e il lato positivo – conclude - E’ importante fare tesoro di giornate come queste e portarsele nel cuore”

Presente al corso anche l’assessore regionale Paolo Calvano e Romano Reggiani, il giovane e talentuoso attore bolognese che si è potuto ammirare in Dante di Pupi Avati o in ‘Il nostro Generale’ dedicato a Dalla Chiesa e nel film ‘Lamborghini the man behind the legend’.

Un carnevale anche questa domenica aperto dalla danza del firmamento del gruppo a piedi Figli delle Stelle, la conduzione dal palco di Patty Po, Alessadro Ramin, l’inossidabile patron Ivano Manservisi e la direzione di Riccardo Manservisi, la samba delle ballerine brasiliane e il ritmo scandito dalla Dj Giulia Regain, il tutto sotto l’occhio attento di Tasi, la maschera centese interpretata da Emilio Venturi. I primi ad entrare in piazza sono stati i Fantasti100 con ‘Non puoi essere solo di latta’ spiegando a tutti che l’amore dà un cuore a chiunque, poi il Risveglio con ‘Ordinarie follie’ e il lupo del male e dell’inquinamento che esce dalla sua tana, i Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ e la bella danza di Sandy e Danny di Grease, i Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ parlando di macchine del fango e ombrelli a proteggersi e infine i Ragazzi del Guercino con ‘il pescatore di sogni’ e l’invito a tutti di inseguire i propri sogni.

Domenica, la quarta domenica di sfilata, con il talento latino JPeralta e gran finale il 5 marzo con la proclamazione del carro vincitore, il rogo di Tasi e lo spettacolo piromusicale