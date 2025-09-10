Vasco a Ferrara, è partito il maxi piano: al Ridotto il primo tavolo tecnico. Biglietti già sold out in poche ore

Il conto alla rovescia è iniziato ormai da giorni. Ieri però è ufficialmente partita la macchina organizzativa per il mega evento del 5-6 giugno: il doppio concerto di Vasco Rossi nella nostra città. A luglio, nel giro di nemmeno due ore, i biglietti sono andati letteralmente polverizzati. Un esempio: dalle 13 di venerdì 11 luglio, quando si era aperta la possibilità di acquistare un ticket in vendita libera, a poco prima delle 14 dello stesso giorno, le prime tre Pit (le zone più economiche) erano già tutte esaurite.

Ma veniamo a ieri, primo incontro avvenuto in mattinata al Ridotto del Comunale. Con il sindaco Alan Fabbri, erano presenti gli assessori Fornasini, Gulinelli e Carità, assieme ai relativi staff, oltre a una delegazione del corpo di Polizia locale con il dirigente Claudio Rimondi. Un briefing a porte chiuse, per tracciare le prime linee guida che porteranno, giorno dopo giorno, all’arrivo del Blasco che a Ferrara segnerà i concerti 1 e 2 del suo nuovo tour (a Rimini, probabilmente il 2 giugno, il rocker di Zocca darà vita alla data zero). Chiaramente, vista la disponibilità di posti letto in città le strutture ricettive stanno già ricevendo tantissime telefonate. E solo alcune non hanno ancora aperto la disponibilità delle stanze per quelle due date. D’altra parte, stiamo parlando di un appuntamento che si terrà fra nove mesi. Il titolare dell’Annunziata, nonché presidente di Federlberghi Confcommercio Zeno Govoni, alcune settimane fa annunciava di aver già riempito oltre metà dell’albergo. "I momenti clou – raccontava al Carlino – si sono registrati nei giorni in cui sono state aperte le vendite dei biglietti per la doppia data del concerto. A fronte di centomila spettatori previsti per Vasco, prevediamo un sold-out di tutte le strutture ma chiaramente bisognerà aspettare che vengano aperte tutte le disponibilità". Sul versante prezzi, molti si stanno già attrezzando per applicare le tariffe del periodo di Capodanno. Come avvenne in occasione dell’altro mega evento, il concerto di Bruce Springsteen del maggio di due anni fa.

Il Vasco Live tour 2026 è praticamente già interamente sold out ovunque, resta un ristrettissimo numero di ticket che verranno messi in vendita successivamente. Queste le date: 2 giugno Rimini, 5 e 6 giugno, Ferrara, Parco Urbano; 12 e 13 giugno, Olbia, Arena; 18 e 19 giugno, Bari, Stadio San Nicola; 23 e 24 giugno, Ancona, Stadio Del Conero; 28 e 29 giugno, Udine, Bluenergy Stadium.