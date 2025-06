Vasco Rossi 2026, due date a Ferrara. Il sindaco: “Grande emozione”

Ferrara, 11 giugno 2026 – Vasco Rossi sarà in concerto a Ferrara il 5 e 6 giugno 2026: le due date nella città estense apriranno il suo prossimo tour. "Sarà un'emozione unica: Ferrara è pronta ad accogliere Vasco Rossi per due imperdibili date", dice il sindaco Alan Fabbri. La sorpresa è stata annunciata dallo stadio Dall'Ara di Bologna.

Vasco live 2026 aprirà con due date a Ferrara

Pochi minuti fa Vasco Rossi, dal Dall'Ara, ha anticipato infatti le date del prossimo tour: tra queste, due saranno a Ferrara, il 5 e 6 giugno 2026 al Parco Urbano. "Ferrara- dice il sindaco Alan Fabbri- è pronta ad accogliere Vasco Rossi, che ha scelto di far partire dalla nostra città il suo prossimo tour con ben due date. Si tratta di un'emozione grandissima, che sicuramente farà piacere ai tantissimi fan. È una notizia straordinaria e una validissima occasione per la nostra città, che tornerà al centro dell'attenzione nazionale e internazionale", aggiunge il primo cittadino di Ferrara, presente al Dall'Ara. Vasco Rossi manca a Ferrara da quasi quarant'anni.

Era il 1987 quando "C'è chi dice no tour" fece tappa in città. "Con queste due date imperdibili coroniamo un sogno per Ferrara. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi, pazientemente e nel più stretto riserbo, per rendere possibile questo progetto, e ringrazio lo staff di Vasco Rossi e di Live Nation per la collaborazione. Sarà l'evento che segnerà il 2026 a Ferrara, siamo già ampiamente al lavoro per organizzare tutto al meglio. Speriamo possa essere un evento che coinvolga tutta la città: un doppio appuntamento con la storia, che mi auguro potrà avere ricadute anche economiche positive per tutta Ferrara, come già avvenuto per il concerto di Springsteen nel 2023", conclude Fabbri.

Già nel 2023 il Parco Urbano, dedicato a Giorgio Bassani, è stato sede del maxi concerto di Bruce Springsteen, che per la prima volta aveva scelto la città estense inaugurando così le tre tappe del tour italiano, insieme a Roma e Monza. Lo spettacolo della rockstar americana aveva portato a Ferrara 60.000 persone, con una ricaduta economica di oltre 10 milioni di euro secondo uno studio condotto dall'Università di Ferrara.