Affitti, annunci falsi sul web. La denuncia dell’immobiliarista “Foto fake e pagamenti in anticipo”

Ferrara, 13 settembre 2025 – Anno accademico che inizia, studenti che arrivano, esiguità di posti letto disponibili: ecco la truffa. è la cronaca del settembre mite e caotico che ogni anno vive la nostra città.

Beninteso: gli studenti sono un valore aggiunto per il tessuto economico e sociale ferrarese, molto meno lo sono coloro che, spesse volte dall’estero, tentano di turlupinare i fuori-sede con annunci fasulli e con la chiara volontà di raggirarli. Ad accendere i riflettori sul fenomeno è l’agente immobiliare, titolare di Progetto Casa, Roberto Marzola (che rappresenta Anama – Confesercenti).

“Anche quest’anno – racconta al Carlino – stiamo assistendo a un fenomeno preoccupante. è capitato a più riprese, infatti, che alcune persone in cerca di affitto (per lo più studenti fuori-sede) incappassero in annunci falsi, di appartamenti o già venduti o in vendita”.

Il modus operandi, spiega Marzola, è più o meno sempre lo stesso. “Spesso – dice – chi mette questi annunci usando foto che non corrispondono agli immobili, oppure di immobili presenti nella sezione vendita delle agenzie lo fa dall’estero. Per mettersi in contatto con il potenziale affittuario, viene richiesto di adoperare esclusivamente la posta elettronica e sugli annunci non è mai presente un recapito telefonico”.

Poi, il tentativo di incassare il denaro. “Quando i truffatori riescono a stabilire un’interlocuzione con il potenziale affittuario – prosegue l’agente immobiliare – chiedono, senza ovviamente far prima vedere loro l’abitazione, i soldi della caparra con la promessa che, qualora l’appartamento non dovesse essere adeguato alle aspettative, i soldi della caparra sarebbero immediatamente restituiti”.

Insomma, un vero e proprio metodo consolidato che tutti gli anni in questo periodo fa capolino su alcuni siti di annunci immobiliari, anche fra i più frequentati. Di qui, Marzola coglie l’occasione per fornire qualche consiglio utile, una sorta di decalogo, per evitare di incappare in questo tipo di episodi spiacevoli.

“Innanzitutto – prosegue – bisogna evitare di rispondere a questo tipo di annunci, diffidando sempre da chi non indica espressamente il recapito telefonico. Forse ancora più importante, bisogna assolutamente evitare di recapitare denaro prima di prendere visione dell’immobile”.

In più aggiungiamo, è sempre indicato rivolgersi a professionisti del settore prima di prendere impegni di questo tipo.

Da ultimo, la regolarità sul piano contrattuale. “Ogni volta che un affittuario è interessato a un immobile – dice da ultimo – occorre che verifichi la conformità degli impianti sotto il profilo energetico, che richieda al proprietario un regolare contratto e soprattutto che verifichi bene che l’immobile sia effettivamente di proprietà di colui che l’ha messo in affitto”.