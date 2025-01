Berco, l’azienda di Ferrara pronta a dialogare: “Vogliamo valutare ogni iniziativa”

Copparo (Ferrara), 18 gennaio 2025 – Sono scaduti nella giornata di giovedì i termini per l’adesione al piano di incentivazione della mobilità volontaria per i dipendenti dello stabilimento Berco, al centro di una delicata vertenza.

Da parte dell’Azienda fanno sapere che “a tale iniziativa hanno aderito 152 dipendenti, che ricevono integralmente gli incentivi, concordati con le parti sociali e le organizzazioni sociali in occasione del vertice presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy del 25 novembre scorso”.

Come viene rimarcato dall’Azienda, “Berco sta fronteggiando una crisi di mercato strutturale grave, in uno scenario geopolitico mutato e in grande evoluzione. L’azienda ha dichiarato e riconferma oggi il proprio impegno a mantenere la presenza storica in Italia, ma rileva che al momento il primo elemento di mitigazione dell’impatto sociale non ha raggiunto i numeri necessari per realizzare le previste riduzioni dei costi e recuperare competitività. Berco rileva inoltre che, al momento, non si è ancora raggiunto un accordo sul contratto aziendale integrativo”.

Riguardo il primo tema, infatti, l’Azienda si dice pronta a proseguire “il dialogo con le parti sociali e le organizzazioni sindacali”. In conclusione viene riferito che “alla luce di quanto esposto, nei prossimi giorni, Berco esaminerà attentamente ogni possibile iniziativa che possa garantire la stabilità finanziaria dell’azienda a lungo termine”. I prossimi giorni, dunque, saranno cruciali per comprendere quali saranno gli sviluppi della negoziazione in corso, con le organizzazioni sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm che hanno chiesto e ottenuto la convocazione di un nuovo incontro a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si terrà il 28 gennaio, con lo scopo di ricercare, anche con il Governo, tutte le soluzioni utili per tutelare l’occupazione.

