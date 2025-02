Berco, nuova bufera. Oggi incontro al ministero, l’azienda: “Non ci saremo”

Ferrara, 13 febbraio 2025 – Con una lettera inviata ai dipendenti ieri mattina, i vertici aziendali di Berco hanno reso noto che non saranno presenti all’incontro in programma oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una decisione che era già stata comunicata al Mimit lo scorso 7 febbraio “per evitare qualsiasi strumentalizzazione”, come si apprende dalla missiva: “La mancata partecipazione non deriva dal fatto che l’azienda intende sottrarsi al dialogo – si legge ancora – ma, a seguito dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo, Berco vuole confrontarsi nelle sedi previste dalla legge 223/1991. Ciò vuol dire che nei primi 45 giorni della procedura saremo disponibili al confronto in sede aziendale. Qualora entro tale termine non si raggiunga un accordo, chiederemo l’incontro alla Regione”.

Anche sotto la pioggia i lavoratori Berco hanno manifestato davanti ai cancelli

L’arrivo della lettera da parte dell’Azienda ha trovato immediata risposta da parte delle Rsu, che hanno invitato sin da subito lavoratrici e lavoratori a lasciare i reparti e a riunirsi dinanzi ai cancelli dello stabilimento di via I Maggio. Un appello che è stato subito colto dai dipendenti, che sono immediatamente usciti e si sono radunati per avere un aggiornamento della situazione. Per le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) dello stabilimento, è inaccettabile che il board aziendale di Berco rifiuti “il tavolo di confronto convocato dal Ministero, considerando tra l’altro che è stata quella la sede in cui, nel novembre scorso, si era assunto un impegno tra le parti a dialogare per trovare soluzioni che potessero scongiurare tagli occupazionali”.

E rimarcano come l’avvio della procedura di licenziamento collettivo di 247 lavoratori e la disdetta del contratto aziendale a decorrere dal 1° marzo, siano scelte “gravissime e inaccettabili che dimostrano, ancora una volta, la totale insensibilità dell’azienda verso i lavoratori e le loro famiglie”. La decisione dell’Azienda di non presentarsi al Mimit, è ritenuta dai referenti del sindacato come un ulteriore atto unilaterale “grave ed irrispettoso nei confronti delle istituzioni, delle maestranze e delle organizzazioni sindacali che le rappresentano. E non possiamo accettare che 247 posti di lavoro vengano messi in discussione senza nemmeno un minimo di dialogo e responsabilità”. Il tavolo a Palazzo Piacentini a Roma è comunque confermato e vi parteciperanno le istituzioni regionali, comunali, i segretari territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uil Uilm, Rsu: la delegazione, nell’ambito della discussione, inviterà il ministro Adolfo Urso a chiedere il coinvolgimento diretto di Thyssenkrupp (multinazionale tedesca di cui Berco fa parte), “in quanto – proseguono dalla Rsu – il management di Berco ha dimostrato di voler sottrarsi al confronto e non voler trovare alternative rispetto ai tagli occupazionali e al salario dei lavoratori. Lo dimostra il fatto che la situazione è tornata esattamente al punto di partenza”.

In concomitanza con il tavolo al Mimit, oggi sono stati proclamate otto ore di sciopero con presidio dinanzi allo stabilimento che inizierà alle 6 del mattino e proseguirà per tutta la giornata: “La decisione di proclamare lo sciopero nasce dalla necessità di dare voce alle aspettative di tutti i dipendenti di Berco sulla possibilità di avviare una fase di negoziato – specificano dalla Rsu di Berco -, finalizzato a scongiurare i licenziamenti e garantire il futuro produttivo al Gruppo Berco”. E l’invito ai lavoratori è di partecipare numerosi fin dall’inizio del presidio.