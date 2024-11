Crisi Berco, ritirati i 480 licenziamenti: esultano i sindacati

Ferrara, 14 novembre 2024 – Ritirata da parte della Berco, società in portafoglio al gruppo Thyssenkrupp, la procedura di licenziamento collettivo per i 480 dipendenti dello stabilimento ferrarese di Copparo e di quello trevigiano di Castelfranco Veneto. E i sindacati esultano, mentre il ministro Urso guarda al futuro.

I sindacati: “Ci siamo riusciti grazie alle mobilitazioni messe in atto”

"Lo sciopero generale dei metalmeccanici della provincia di Ferrara di lunedì scorso, tutte le mobilitazioni messe in campo da Fim Fiom e Uilm e i ricorsi legali hanno consentito di far ritirare le iniziative unilaterali da parte dell’azienda, a partire dalla procedura di licenziamento. Stante la gravità della situazione economica ed industriale, ci renderemo disponibili con l’azienda per individuare soluzioni condivise per assicurare una prospettiva di lungo periodo. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario il supporto del Mimit e verificare la disponibilità di strumenti utili per il rilancio dell`azienda. Lo stesso supporto lo chiederemo alla capogruppo Thyssenkrupp che dovrebbe prevedere adeguati investimenti per incrementare la competitività". Lo dichiarano Valerio D'Alò, Loris Scarpa e Guglielmo Gambardella, Segretari nazionali di Fim Fiom Uilm e responsabili del settore siderurgico.

Crisi Berco, i sindacati soddisfatti per il ritiro dei 480 licenziamenti. Nella foto il corteo partito davanti ai cancelli dell’azienda copparese

Il ministro Urso: “Ora un confronto per superare la crisi”

Ora ci sia un “confronto tra le parti volto a individuare soluzioni industriali e occupazionali per superare la crisi in atto”. È quanto sostiene, in una nota, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Il risultato dell'incontro di oggi” tenuto a Roma, puntualizza, “deve rappresentare l'inizio di un confronto tra le parti volto a individuare le soluzioni industriali e occupazionali necessarie per superare la crisi in atto. Il Mimit monitorerà gli esiti del confronto e - conclude Urso - si rende fin da ora disponibile, per quanto di competenza, a sostenere ogni iniziativa idonea al rilancio industriale di Berco”.

Al summit capitolino, viene spiegato, la società e le organizzazioni sindacali hanno comunicato la decisione di ritirare gli atti unilaterali avanzati nei giorni scorsi: in particolare, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo in corso e la disdetta degli accordi integrativi aziendali mentre le organizzazioni sindacali hanno ritirato il ricorso presentato contro le decisioni annunciate da Berco lo scorso 17 ottobre. Le parti hanno inoltre concordato di avviare una discussione in sede aziendale, al fine di raggiungere un'intesa consenta di gestire gli aspetti occupazionali e ogni altra iniziativa idonea al superamento della situazione di difficoltà, evitando il ricorso a strumenti o procedure unilaterali I lavori del Tavolo sulla vertenza Berco sono stati aggiornati al 25 novembre, quando avrà luogo al Mimit un nuovo incontro.

La Regione apprezza il ritiro degli atti

"La Regione Emilia-Romagna, apprezzando il ritiro degli atti tra le parti, un risultato ascrivibile alla mobilitazione dei lavoratori nonché alla risposta unitaria di rappresentanze, istituzioni e territorio tutto, ribadisce come sia fondamentale che dietro a questa scelta venga confermata una reale disponibilità a un accordo senza precipizio temporale o il ripristino di atti unilaterali. Anche per questo le istituzioni apprezzano la garanzia data dal ministro Urso di farsi parte attiva e garante per uno sbocco condiviso tra le parti”.