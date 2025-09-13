Berluti, passi sulla strada del green: "Noi, ecologici al 100 per cento. Con l’energia a chilometro zero"

Arriverà da dietro l’angolo l’energia green per alimentare la Manifattura Berluti di Gaibanella, fiore all’occhiello del made in Italy che acquista il 100% di energia verde certificata. Il campo fotovoltaico, che non è di proprietà di Berluti, è già completato ed è stato realizzato dalla società Ortus Italia. Pannelli su pannelli che si stagliano – una distesa di specchi – lungo la statale 16 fino a lambire le strutture che ospitano Berluti. Riccardo Clementi, capo business development di Ortus Italia, spiega: "Non abbiamo ancora firmato l’accordo, manca l’ultimo tassello. Ma il progetto c’è, la strada è tracciata". Ultimi passi, dettagli per una fornitura di energia elettrica a chilometro zero.

"E’ la nostra filosofia, una vision del gruppo Lvmh che viene poi declinato dalle singole maison. Già ad aprile c’è stato un primo contatto con Ortus Italia e adesso siamo riusciti a concretizzare il piano", spiega Sebastien Vigneron, direttore industriale di Manifattura Berluti, il marchio di origine italiana che si è imposto con i suoi articoli nel mondo della moda a livello mondiale. "Sì, la nostra mission è quella del rispetto dell’ambiente, della sostenibilità che decliniamo in ogni suo aspetto. Siamo al 100% green, il piano si chiama life 360. Un altro esempio, le colonnine elettriche all’interno dello stabilimento per la ricarica della auto aziendali". Manifattura Berluti, il sapere artigiano che approda nella nostra provincia, declinato in due date. Il 2 giugno 2013 posa della prima pietra. Il 21 luglio 2015, taglio del nastro a Gaibanella di un’impresa che conquista il mondo, 400 dipendenti (da 15 Paesi, oltre 200 vivono a Ferrara), il 65% donne. Quattro generazioni che scorrono nei volti dei dipendenti che ogni giorno varcano l’ingresso, fieri di essere lì, per creare, con le ’mani intelligenti’ opere che fanno rima con la grande bellezza. La Maison Berluti, gruppo Lvmh, è un colosso che poggia sul lavoro di 200mila dipendenti nel mondo, 13mila in Italia, 400 a Ferrara. Un colosso che rispetta l’ambiente, dai piedi alle testa vestito con l’abito dell’ecosostenibilità.

Arriviamo all’oggi, la stretta di mano con Ortus Italia che è sbarcata già nella nostra provincia con impianti a Bondeno, Copparo e Gaibanella. Spiega ancora Clementi: "Le fonti di energia rinnovabili sono fondamentali per tracciare il nostro futuro, l’Italia, tutti i governi che si sono succeduti si sono dati ben precisi obiettivi in questa direzione. E questo è il nostro lavoro, una filosofia che rispetta il territorio. Realizziamo le strutture in terreni industriali o nelle vicinanze di aree di questo tipo. A questo proposito dobbiamo sgomberare l’orizzonte da alcuni equivoci, da eccessive semplificazioni. Bene utilizzare i tetti di capannoni o di strutture abbandonate, ma deve essere chiaro che i costi sono molto alti. E parliamo di un investimento che ha rendimenti che oscillano tra il 6 e il 7%. Dobbiamo invece valutare bene il grande vantaggio per un intero paese, quello del risparmio sulle bollette dell’energia elettrica. L’Italia da questo punto di vista dipende completamente dalle forniture di gas che arrivano dall’estero, la strada dell’energia rinnovabile diventa un percorso vistuoso". Del resto a parlare lungo la strada della transizione sono i numeri. I due impianti fotovoltaici a Bondeno e Gaibanella generano 9 GWh di energia rinnovabile all’anno, fabbisogno energetico di 3.300 famiglie, un taglio all’emissione in atmosfera di 5.000 tonnellate di CO2 all’anno. E adesso c’è la stretta di mano con Berluti, reparti dove l’artigianato diventa arte. Un’altra data. E’ il 1895, un giovane italiano va a Parigi per seguire il suo sogno di maestro calzolaio. Il suo primo modello era una scarpa décolleté. Berluti ha realizzato scarpe per uomini raffinati, ha fatto camminare Jean Cocteau, Andy Warhol e Marcello Mastroianni. Ha sedotto con la sua eleganza senza tempo, calzature che muovono non certo i primi passi sulla strada del green.