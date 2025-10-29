Ma che senso ha uno sport così?
EconomiaBiglietto dell’autobus a 1,90 euro. “Ferrara seconda dopo Bologna”
29 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Biglietto dell’autobus a 1,90 euro. “Ferrara seconda dopo Bologna”

L’allarme di Federconsumatori: “È mancato un confronto con chi tutela gli utenti. Così si allontanano ancora di più i passeggeri dall’utilizzo dei mezzi pubblici. L’aumento del 27% supera la crescita dell’inflazione. Servono percorsi condivisi”

Un biglietto a corsa singola per un autobus a Ferrara costerà 1,90 euro. "L’aumento del 27% supera la crescita dell’inflazione"

Ferrara, 29 ottobre 2025 – Biglietti dell’autobus più cari, nessun confronto e utenti “sempre più allontanati dal trasporto pubblico”. A denunciare l’ennesimo “salasso” per i passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici è al Federconsumatori. “L’Agenzia per la mobilità Ami, il Comune e la Provincia – si legge in una nota dell’associazione – hanno annunciato un adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale con la scelta ‘della tutela dei pendolari e degli utenti fidelizzati… distribuendo il necessario adeguamento inflattivo solo ai biglietti occasionali’. Questi occasionali, cioè la normale utenza del servizio, dal primo novembre dovranno sostenere un aumento di 40 centesimi sull’attuale prezzo di 1,50 euro, mentre gli abbonati potranno contare sulla sostanziale invarianza delle tariffe”.

Continua a leggere questo articolo

