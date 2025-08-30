Cannolicchi per i pescatori devastati dal granchio blu? “Ma in Italia non si possono pescare”

Comacchio (Ferrara), 30 agosto 2025 – Un pugno di sale grosso, un ferro da calza, sveglia all’alba. Sono i pirati delle spiagge, che con quell’uncino vanno a caccia di una prelibatezza. Sono i cannolicchi, chiamati anche cappa lunga o, nel mondo della pesca, ‘tabachina’. Sono giovani, famiglie che riempono retini e secchi per farsi una mangiata, i piedi sotto la tavola.

Ma ci sono anche gruppi organizzati che dopo aver pescato quantità ingenti di cannolicchi li immettono illegalmente sul mercato, alimentando un traffico sottobanco di questa specialità. Ma nel primo caso (tradizione di famiglia), così come nel secondo (attività semi organizzata) è vietato raccoglierli. Sia perché sono prodotti che non vengono sottoposti a controlli sanitari e sia, un’anomalia legislativa, perché la pesca non è consentita.

“La morale? I cannolicchi che noi mangiamo quando andiamo nei ristoranti o che che compriamo in pescheria vengono in genere dall’Inghilterra o da altri Paesi. Una follia – tuona Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. Sono anni, mesi che mi batto per dare il via libera a questa attività ittica che sarebbe anche un toccasana, in un momento così grigio a causa della crisi delle vongole sotto i colpi del granchio blu. Invece, niente da fare”. Una ricchezza in balia di gruppi organizzati.

Enrico Caterino, il commissario all’emergenza granchio blu, sta cercando di superare questo ostacolo legislativo per dare il via libera alla pesca dei cannolicchi

Anche Enrico Caterino, il commissario all’emergenza granchio blu, sta cercando di superare questo ostacolo legislativo proprio per dare un’alternativa a chi viveva di sole vongole, alternativa che andrebbe a sommarsi alla produzione di ostriche di cozze che ancora resistono in alto mare.

Di nuovo Gianella: “Ho chiesto al servizio di economia ittica della regione di dare il via all’approvazione per la pesca del cannolicchio ma mi hanno risposto che serve una sperimentazione di 18 mesi seguita da un centro con un biologo. Il problema è che la sperimentazione costa tantissimo ed è lunghissima. Soldi buttati”. La sperimentazione costa almeno 10mila euro.

“Non ho visto nessuna volontà di risolvere il problema, anzi ho riscontrato un’attività burocratica elefantiaca. Anche il commissario Caterino ha ribadito la necessità di risolvere la questione dei permessi, riteneva assurdo che gli unici che non stanno raccogliendo i cannolicchi siano i pescatori di professione perché stanno alle regole. Tra l’altro abbiamo anche messo a punto un attrezzo molto valido sul modello dell’idrorasca per le vongole. Comunque non mi arrendo”, promette.

E c’è una data. “L’8 settembre incontrerò la nuova direttrice del servizio di economia ittica in Regione dove ribadirò che è inconcepibile che si sia creata una situazione dove una risorsa ittica sia preda di abusivismo, che non si possa regolarizzare”. La battaglia continua.