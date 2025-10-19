Cartoleria rischia di chiudere: “Aiutateci tenere viva Paper Moon”

Ferrara, 19 ottobre 2025 – Il film è in bianco e nero. Protagonisti Ryan e Tatum O’Neal, padre e figlia nella vita. Nella pellicola si chiamano Moses Pray e Addie Loggins, nove anni. Lui è un piccolo truffatore. Vende bibbie alle vedove che hanno perso il marito. Fanno coppia nei raggiri. E’ fatto per sognare ’Paper Moon’, Luna di carta, 1973, diretto da Peter Bogdanovich. Ed è fatta per sognare anche la cartolibreria che si trova in via Voltapaletto.

Si chiama ’Paper Moon’. “Il nome l’ho scelto io”, racconta Laura Caniati, un sorriso che si illumina mentre con la mano accarezza gli scaffali, libri e quaderni, a quadretti e a righe, calendari colorati che segnare un anno che scorre. Sulla vetrina c’è scritto, in stampato rosso, “Cedesi attività”. Nel foglietto, il numero di telefono. Un invito. “Telefonare nell’orario del negozio”.

Rischia così di chiudersi un’altra storia, vent’anni in bianco e nero e a colori – come un film–, un’altra attività, in quei pochi metri quadrati generazioni, che si sono incontrate e ci incontrano ancora. “Mi vengono a trovare i ragazzi che facevano l’università qui davanti, sono diventati adulti. Hanno un lavoro, una famiglia. Ma si ricordano ancora di noi”. Di lei ed anche del marito, Alessandro Romani che ogni tanto – giusto per qualche ora va a darle una mano. Sono entrambi pensionati, il lavoro è stato la loro vita. “Adesso chiediamo uno spazio per noi, i nostri hobby, per figli e nipoti”, spiega, anche se le dispiace un po’ dover lasciare quello che per lei è un mondo.

“Ormai immagino già come andrà a finire”, annuncia, una ragazza entra per comprare un’agenda. “Prendi quelle del 2026”, appena un rimbrotto al marito, che quella mattina sembra distratto un po’. “Come andrà a finire? Sono venuti alcuni ragazzi, si sono guardati attorno, chiediamo veramente poco. Sono venuti perché volevano magari subentrare, questa attività garantisce un futuro, è un’occasione. Invece, niente da fare”. Deciso il marito. “Non hanno voglia di impegnarsi, i giovani non vogliono fare sacrifici”. E così, anno dopo anno, il rischio, quello che teme di più Laura Caniati è che quell’universo chiuderà i battenti.

“Libri in ferrarese. Libri su Ferrara. Sconto del 50%”. Un altro cartello, appeso ad uno scaffale. “Qui amiamo il dialetto, le tradizioni. Prima del Covid avevamo realizzato una rassegna, si chiamana ’I venerdì della signora Laura’”. Laura, come lei. “Incontri dove si parlava di libri, dei temi della vita, di teatro”.

L’altra sua passione. Fa parte delle compagnia teatrale Straferrara, di quella de ’I ragazit da ‘na volta’. E il 21 novembre, alle 21, proporranno al centro Rivana ’Du meral da Fnil’ (due merli da fienile). “Ovvero due barbagianni”, scandisce Laura il sottotitolo della commedia. “Ho rinunciato al posto da dipendente per venire qui, per aprire una cartoleria. Facevo la contabile in un ufficio, ho scoperto in questi pochi metri quadri un luogo dove incontrarsi, per giovani e anziani che ancora adesso ci chiedono di stanpargli magari un documento che arriva sul telefonino. Ma adesso voglio coltivare il mio tempo. Anche se mi dispiace e mi dispiace molto. Alle sua spalle ’Casablanca’ e ’Via col vento’, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman avvinti nella locandina. Addie regala a Moses una fotografia, c’è lei – una bambina – nel profilo della luna. Ultimo appello per fa continuare a vivere ’Paper Moon’.