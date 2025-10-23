Contributi per aprire negozi nei locali sfitti del centro

Ferrara, 23 ottobre 2025 – È partito tutto con via San Romano. Anzi, con il lavoro congiunto tra Comune e Regione sugli hub urbani. Ora, per incentivare la riapertura dei locali commerciali sfitti o inoccupati nel centro storico e a sostenere la nascita di nuove attività economiche e imprenditoriali, l’amministrazione lancia il progetto ‘Affittami’. Un bando – realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio, al quale si potrà accedere a partire dal 7 novembre prossimo fino al 15 maggio 2026 – finanziato con 250mila euro e studiato di concerto con le associazioni datoriali (Ascom, Cna, Confesercenti e Confartigianato). L’obiettivo dell’iniziativa negli auspici di palazzo municipale è quello di stimolare la domanda di spazi commerciali e valorizzare il patrimonio immobiliare inutilizzato, migliorando il decoro urbano, la vivibilità del centro e la vitalità delle vie dello shopping. ‘Affittami’ punta infatti a favorire l’incontro tra proprietari di immobili sfitti e nuovi esercenti interessati ad avviare un’attività economica. Vi sarà anche la creazione e l’implementazione di una banca dati dedicata, come già previsto nel Piano comunale di sviluppo e innovazione degli hub urbani.

Le zone

Possono beneficiare del contributo le micro e piccole imprese che intendano avviare una nuova attività — commerciale, artigianale o espositiva — in uno dei locali sfitti situati nelle principali vie del centro storico: corso della Giovecca (fino a via Montebello), corso Martiri della Libertà, corso Porta Reno, via Bersaglieri del Po, via Cairoli, via Carlo Mayr (fino a via Giuoco del Pallone), via Contrari, via Cortevecchia, via Garibaldi (fino a piazza Sacrati), via Mazzini, via Ripagrande, via San Romano, via Saraceno, via Voltapaletto e piazza Trento e Trieste.

Tipologia

L’attività prevalente dovrà essere di commercio non alimentare, con superficie di vendita inferiore ai 250 metri quadri, artigianato di servizio, alla persona, artistico o altro artigianato non alimentare. Sono ammesse anche attività che intendano utilizzare il locale come vetrina espositiva dei propri prodotti senza vendita.

Come funziona

Il Comune riconoscerà un contributo pari al 50% del canone d’affitto per un periodo massimo di 12 mesi, fino a cinquemila euro annui per le nuove attività commerciali; fino a 2.500 euro annui per attività di sola esposizione/vetrina. Per le attività insediate in via San Romano, l’importo massimo è aumentato rispettivamente a settemila euro e 3.500 euro. Il contributo è strutturato su due annualità e potrà pertanto essere nuovamente richiesto con domanda semplificata, al termine dei 12 mesi per ulteriori 12. Soddisfatto dell’operazione, l’assessore al Commercio Francesco Carità: “L’obiettivo dell’amministrazione – chiude – è quello di dare una nuova vita ai negozi sfitti, rigenerando e rivitalizzando il centro storico con attività commerciali che possano contribuire a dare lustro a Ferrara, e al contempo sostenendo economicamente chi decide di investire nel cuore della nostra città. Si tratta di un passo concreto per rendere Ferrara ancora più attrattiva”. Sulla stessa linea anche il vicepresidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni. “‘Affittami’ è un ulteriore positivo esempio di collaborazione istituzionale – afferma – per la quale, ancora una volta, ci impegneremo con determinazione, responsabilità e con i tempi che le imprese ci chiedono”.