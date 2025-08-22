Costo dell’energia alle stelle: “Stangata tra banco e tavolini, il balzo supera il 170 per cento”

Ferrara, 22 agosto 2025 – I costi energetici restano una piaga e un ostacolo, forse il più duro, per le imprese. Dal 1995 a oggi i prezzi dell’energia hanno segnato un incremento del 178%. È un dato che non lascia spazio a interpretazioni, quello diffuso dall’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio: l’energia, insieme alle spese obbligate per casa, utenze e trasporti, è ormai diventata il principale zavorra dei bilanci familiari, arrivando a pesare per oltre il 42% del budget. Una quota che riduce drasticamente lo spazio per i consumi discrezionali, comprimendo la spesa delle famiglie italiane e ridisegnando le abitudini quotidiane.

Il quadro è complesso e, al tempo stesso, contraddittorio. Da una parte si registrano segnali di vitalità: ristorazione, turismo e tempo libero mostrano timidi margini di crescita. Dall’altra, però, l’impatto del caro energia colpisce con forza proprio quei settori che sulla ripartenza avevano puntato. I pubblici esercizi, più di altri, avvertono la pressione di costi energetici sempre più insostenibili. E lo conferma anche il vicepresidente nazionale di Fipe-Confcommercio, Matteo Musacci. “Non possiamo dimenticare – sottolinea Musacci – il peso crescente dell’energia nei bilanci delle imprese. È un fattore determinante per la loro sostenibilità economica e operativa”. C’è un dato che fa riflettere: nonostante l’impennata delle bollette, il comparto della ristorazione ha scelto una linea di contenimento. I prezzi, aggiornati a partire da luglio 2021, sono rimasti in linea o addirittura inferiori rispetto ai livelli della spirale inflattiva generale. Una scelta che segna una differenza rispetto ad altri comparti – come quello dei trasporti – dove i rincari hanno seguito traiettorie ben più ripide. In altre parole, bar e ristoranti hanno preferito assorbire parte dei costi, rinunciando a margini immediati pur di non frenare ulteriormente la domanda. Eppure, la tenuta del settore non può essere data per scontata. Alla questione energetica si somma un’altra criticità strutturale: la carenza cronica di personale, segnalata da più fronti e ribadita nei report delle Camere di Commercio. Un fenomeno che mette a rischio non solo l’equilibrio operativo delle imprese, ma anche la qualità del servizio, pilastro su cui poggia la competitività del made in Italy dell’accoglienza. Musacci, su questo versante, non usa giri di parole: “È urgente avviare un percorso condiviso con le istituzioni, anche a livello locale, per proteggere un comparto che non è solo economico, ma anche sociale e urbano. I dehors, ad esempio, sono diventati veri e propri spazi di rigenerazione delle città: tutelare la ristorazione significa tutelare la qualità della vita urbana”.

Il messaggio è chiaro: bar e ristoranti non sono semplici esercizi commerciali, ma presìdi sociali, luoghi di comunità e pezzi di identità collettiva. Se la spirale dei costi energetici dovesse continuare a comprimere i margini, il rischio non riguarderebbe solo i bilanci delle imprese, ma l’intero equilibrio del tessuto urbano. Una parte di riposta, seppur parziale, potrà arrivare dagli hub del commercio, il progetto che vede in campo Regione e comuni per rafforzare il commercio di dettaglio. Ma, la ferita del caro energetico, resta comunque aperta.