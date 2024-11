Si cambia in farmacia a Ferrara Hippocrates si prende Perelli e Sempreviva

Ferrara, 15 novembre 2024 –

Perelli e Sempreviva, due farmacie storiche che si trovano in pieno centro, sono state rilevate da Hippocrates Holding, il network di farmacie e imprese che operano per la salute. La sede a Milano, è specializzato in investimenti per la farmaceutica.

Perelli si affaccia sul Corso Martiri della Libertà; Sempreviva su piazza Trento Trieste. “Le acquisizioni di Farmacia Perelli e Sempreviva rappresentano per noi un importante passo avanti nella missione di portare un servizio farmaceutico sempre più completo e personalizzato ai cittadini. Entrambe le farmacie sono da sempre punti di riferimento per la comunità ferrarese. E intendiamo valorizzare questa loro storia e il rapporto di fiducia che hanno costruito con i clienti”, sottolineano i due co-ceo e co-fondatori di Hippocrates Holding Lafarmacia., Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino.

Cosa cambierà?

“Intendiamo arricchire l’assortimento di prodotti, introducendo novità nel campo della dermocosmesi, dei prodotti per l’infanzia e del benessere naturale, sempre attenti alle esigenze e alle richieste dei nostri clienti. Siamo fortemente convinti che la farmacia debba essere un luogo di consulenza e supporto alla salute. Per questo motivo, stiamo lavorando per implementare nuovi servizi, come la prenotazione online dei farmaci, il monitoraggio dei parametri vitali e la telemedicina, per offrire un’esperienza sempre più personalizzata e comoda. Investiremo anche nella formazione continua del nostro team, per garantire ai cittadini un servizio sempre più qualificato e aggiornato sulle ultime novità in campo farmaceutico”

I tempi?

“Stiamo lavorando per rendere operative le nuove farmacie nel più breve tempo possibile, mantenendo al contempo un alto livello di qualità nei servizi offerti”

A Ferrara e provincia avete altre farmacie?

“Oltre a farmacia Perelli e Sempreviva, fanno parte del network anche Lafarmacia.Benea a Bondeno, Lafarmacia.Marangoni ad Argenta, Lafarmacia.Savonuzzi, Trepponti e Cavalieri d’Oro a Comacchio”

C’è in programma un’ulteriore crescita?

“Stiamo valutando altre opportunità di sviluppo nella provincia, con l’obiettivo di creare una rete capillare di farmacie che possa rispondere alle esigenze di tutti i cittadini”

Perché Ferrara?

“La scelta di Ferrara è legata alla sua storia, alla sua cultura e al forte senso di comunità che la caratterizza. Crediamo che la nostra filosofia aziendale, che unisce tradizione e innovazione, possa trovare terreno fertile in questa città. Inoltre, Ferrara rappresenta un importante centro nevralgico per la regione. E siamo convinti che possa diventare un punto di riferimento per i nostri servizi anche a livello nazionale”

Tradizione e innovazione, valori che andranno a braccetto?

“Sono due valori fondamentali per noi. Da un lato, vogliamo preservare la storia e le tradizioni delle farmacie che acquisiamo, mantenendo un rapporto di fiducia con i clienti e con il territorio. Dall’altro, siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare i nostri servizi e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. Siamo convinti che sia possibile coniugare questi due aspetti, creando un modello di farmacia che sia al tempo stesso moderno e vicino alle persone”.