Gli effetti del clima folle: "Vendemmia anticipata ma il vino sarà di qualità"

I grappoli sembrano d’oro. Annalisa Barison, di Corte Beneficio, filari di vite nella campagna di Copparo, li raccoglie indossando i guanti ed un camice bianco. Quasi una forma di rispetto. "Ho fatto la ricercatrice all’istituto di enologia dell’università di Bologna, dove poi mi sono laureata. Indossavi il camice, così lo porto ancora, in campagna", dice. Una forma di rispetto per il raccolto, la vendemmia anche quest’anno – il clima folle è ormai routine – partita con un bel po’ di anticipo. In alcuni vigneti hanno cominciato già il 20 agosto. Sotto i colpi delle ondate di calore si è partiti con canestri e cesoie una quindicina di giorni prima di quello che è il periodo canonico.

A tracciare il quadro Silvia Bozzato, direttrice dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara (Massimiliano Urbinati è il presidente). "Hanno cominciato a vendemmiare intorno al 20 agosto le varietà precoci – racconta –. Con qualche settimana d’anticipo rispetto all’anno scorso, quando già si era partiti prima con la raccolta. Quest’anno i produttori stanno trovando uve con una gradazione alcolica elevata".

Il clima cambia, la morsa del caldo che sembra appartenere ad altre latitudini rende più ’carichi’ i bicchieri’. Dai vini delle sabbie – Sante Baldini, Tenuta Garusola (presidente del Consorzio dei vini doc del bosco Eliceo), Annalisa Barison, Vittorio Scalambra dell’azienda agricola Corte Madonnina – a quelli del un po’ più a monte del Po; dal Delta all’altro capo della provincia.

Un momento della vendemmia nei vigneti del Ferrarese

La vendemmia è entrata nel pieno, uva matura da settimane. Hanno cominciato la mattina presto, in mezzo ai filari cassette e sorrisi. Ancora la rugiada – qui si chiama guazza – sui grappoli, Carlo Bertelli e sua moglie Nadina Sganzerla. Con i dipendenti che da sempre lavorano con loro. A raccogliere, quasi accarezzandoli, quegli acini che diventeranno vino doc, senza solfiti, secondo natura. Il mondo di Carlo Bertelli, socio della Coldiretti e consigliere del consorzio di bonifica Burana, si trova a Gavello, dove il comune di Bondeno sfiora Finale Emilia (Modena).

Terra di lambrusco, rosso rubino, gradevole e – quest’anno qualche grado in più – anche un po’ traditore. "Abbiamo cominciato a raccogliere prima l’uva che conferiamo alla cantina sociale. Iniziamo ora a raccogliere quella per la nostra produzione".

Emanuele Mattarelli (Mattarelli Vini), quattro generazioni si sono passate il testimone, oltre 50 anni di passione in bottiglia, vini doc del Bosco Eliceo, vini delle sabbie, ottenuti dai territori lungo la fascia costiera che va dalle foci del Po fino oltre le saline di Cervia. La sede a Vigarano Mainarda. "Sì, siamo partiti dieci giorni prima di quella che una volta era la stagione dell’uva – spiega –. La qualità, grazie anche al caldo, è molto alta. A giovarne il Fortana, prima l’uva rischiava di non arrivare a maturazione. Ora è perfetto".

Annalisa Barison è stata presidente Ais (Associazione Italiana Sommelier) Emilia per due mandati. Ieri pioveva, camice e guanti nell’armadio. Oggi è di nuovo festa, quella della vendemmia.