Idraulici e fabbri introvabili: la grande crisi dell’artigianato

Ferrara, 18 agosto 2025 – Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani presenti nel nostro Paese ha subito un crollo verticale di quasi 400mila unità. Se nel 2014 ne contavamo 1,77 milioni, l’anno scorso la platea è scesa a 1,37 milioni (-22%). Pertanto, “possiamo affermare con grande preoccupazione che in due lustri quasi un artigiano su quattro ha gettato la spugna”.

Anche nell’ultimo anno la contrazione è stata importante: tra il 2024 e il 2023 il numero è sceso di 72mila unità (-5 per cento). La riduzione ha interessato tutte le regioni d’Italia, nessuna esclusa. Nell’ultimo decennio le aree più colpite da questa ‘emorragia’ sono state le Marche (-28,1 per cento), l’Umbria (-26,9), l’Abruzzo (- 26,8) e il Piemonte (-26). Il Mezzogiorno, invece, è stata la ripartizione geografica che ha subito le perdite più contenute. Grazie, in particolare, agli investimenti nelle opere pubbliche legati al Pnrr e agli effetti positivi derivanti dal Superbonus 110 per cento, il comparto casa ha frenato la caduta del numero complessivo degli artigiani di questa ripartizione geografica. La denuncia è sollevata dall’Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati dell’Inps e, per quanto concerne il numero delle imprese artigiane attive, di Infocamere/Movimprese.

Ma come si colloca Ferrara in questo trend? Il territorio estense si pone nella parte alta della classifica, cioè tra i territori in cui la perdita è più significativa. Scorrendo la graduatoria della Cgia, Ferrara la si incontra al 33esimo posto. Nel raffronto tra il 2024 e il 2023, la nostra provincia è passata da 9.938 imprenditori artigiani a 9.434. La variazione in termini assoluti parla di -504 imprese, un calo del 5,1%. Un dato che ci pone a pari merito con Cremona, Mantova, Como, Cuneo e Verona. Peggio di noi, rimanendo in zona, fa Ravenna, che nell’arco di dodici mesi ha perso quasi mille artigiani (-7,9%). Discorso analogo per Rimini (-6,9%), Reggio Emilia (-6,8%), Bologna (-6,6%), Forlì-Cesena (-6,4%) e Modena (-6,4%).

In regione a perdere meno di Ferrara sono soltanto Parma e Piacenza. Per quanto riguarda i settori più colpiti da questa crisi, la Cgia non ha dubbi: idraulici, antennisti, serramentisti. “Già oggi – fanno sapere dall’Ufficio studi dell’associazione – quando si rompe una tapparella, il rubinetto del bagno perde acqua o dobbiamo sostituire l’antenna della tv trovare un professionista del settore è molto difficile, figuriamoci fra qualche anno. A seguito del progressivo invecchiamento della popolazione artigiana e la corrispondente contrazione dei giovani che si avvicinano a questi mestieri, anche a seguito del calo demografico, è molto probabile che entro un decennio reperire sul mercato un idraulico, un fabbro, un elettricista o un serramentista in grado di eseguire un intervento di riparazione/manutenzione presso la nostra abitazione o nel luogo dove lavoriamo sarà un’operazione difficilissima”.

Va comunque segnalato che questa riduzione in parte è anche riconducibile al processo di aggregazione/acquisizione che ha interessato alcuni settori dopo le grandi crisi 2008/2009, 2012/2013 e 2020/2021. “Purtroppo – aggiungono dalla Cgia – questa spinta verso l’unione aziendale ha compresso la platea degli artigiani, ma ha contribuito positivamente ad aumentare la dimensione media delle imprese, spingendo all’insù anche la produttività di molti comparti; in particolare, del trasporto merci, del metalmeccanico, degli installatori impianti e della moda”.

L’ultimo passaggio dello studio riguarda le cause delle chiusure: “L’invecchiamento progressivo della popolazione artigiana, provocato in particolar modo anche da un insufficiente ricambio generazionale, la feroce concorrenza esercitata nei decenni scorsi dalla grande distribuzione e in questi ultimi anni in particolare dal commercio elettronico, il peso della burocrazia, il boom del costo degli affitti e delle tasse nazionali/locali hanno costretto molti artigiani ad alzare bandiera bianca”.