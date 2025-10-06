La maledizione delle vongole: i granchi blu avanzano grazie alla mareggiata: “Stanno banchettando”

Ferrara, 7 ottobre 2025 – “Chiediamo che la Regione con la protezione civile e il commissario Enrico Caterino vengano qui a vedere quello che è successo in questi giorni, in queste ultime ore. Si è ripetuto lo scenario di agosto quando il maltempo si è abbattuto sulla costa. Il vento di bora, l’alta marea hanno spazzato via ancora una volta gli allevamenti delle vongole. Noi seminiamo, proviamo a ripartire e la furia del mare o quella del granchio blu ci portano via tutto. E si ricomincia”. E’ la denuncia di Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna.

La mareggiata e il disastro

La mareggiata che ha spazzato via la costa, allagato lo stabilimento Isa, a Volano, non ha risparmiato gli allevamenti delle vongole, ormai le poche sopravvissute. “Così non possiamo andare avanti”, la denuncia del rappresentante dei pescatori. Danni si sono registrati lungo tutto la costa, negli allevamenti che sono nella Sacca di Goro ha colpito in maniera pesante. Recinti ‘saltati’, teli a protezione delle vongole spazzati via dal fondo. “Tutto da rifare, un disastro”.

E i granchi blu banchettano

Disastro che ha suscitato l’appetito dei granchi blu. “Senza la protezione dei recinti – Paesanti, illustra il drammatico quadro – sono entrati negli allevamenti, nelle concessioni e hanno divorato già una buona parte delle vongole. Il mare è sceso, c’è un po’ di calma, andremo a verificare cosa è successo, a fare la conta dei danni. Che saranno ingenti, non abbiamo il coraggio di andare a vedere cosa è rimasto del nostro lavoro. Credo, purtroppo, ben poco”.

Disarmante quello che è avvenuto dal 2023, quando il granchio blu già presente nella Sacca si è manifestato con forza, un’invasione che non si arresta. “Sono affamati, ormai trovano poco cibo. Adesso potranno riempirsi di nuovo la pancia prima di tornare al largo, di andare in letargo per alcuni mesi. Così è come lottare contro i mulini a vento. Che la Regione venga a vedere, che il commissario all’emergenza granchio blu faccia un sopralluogo. Così si renderanno conto in diretta, di persona”.

I numeri da paura

Il baratro, raccontato in quei numeri disarmanti. Prima dell’arrivo dell’alieno si producevano 12mila tonnellate di vongole, nel 2024 erano solo 4mila tonnellate. E già, l’anno scorso, si vedeva qualche segnale di ripresa rispetto alla mazzata arrivata sul mondo della pesca e su migliaia di famiglie nel maggio del 2023. “I granchi blu hanno invaso i recinti, anche se mettiamo le trappole, le nasse è come svuotare il mare con un secchiello. Ripeto sono milioni. E’ veramente una tragedia per tante famiglie”.

Danni ingenti a Copego, il consorzio pescatori di Goro, e a tante altre cooperative che stavano cercando di alzare la testa, con le nuove vongole in piena produzione. Le sigle del mondo della pesca chiedono che venga realizzata una diga, una struttura a protezione degli allevamenti e della costa dal maltempo.