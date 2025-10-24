Pasta Day, il giorno dell’orgoglio: "Farina e uova sempre più care. Ma il made in Fe non si arrende"

Non tutti ci credono ma a volte, se non si può chiamare destino, qualcosa di già scritto magari c’è, esiste. Susi Cavallini, 59 anni, festeggia il compleanno tra poche ore, sabato 25 ottobre, giornata mondiale della pasta (world pasta day). E allora – come chiamarlo se non destino? – che sia nata proprio quel giorno, in quella data, lei che è al timone di un’azienda che sforna pasta a pieno ritmo, che vive di cappellacci e tortellini. E anche presidente provinciale Cna per il settore enogastronomico, sempre di pasta si tratta. Qualcosa di già scritto forse da qualche parte c’è.

Cavallini ha una grande responsabilità. Dopo la morte del marito, Giuseppe Bondi, è lei a portare avanti l’azienda fondata nel 1991. Un marchio che rappresenta un segno d’identità della nostra provincia, come i cappellacci alla zucca targati Igp. "In quel periodo c’era stato un calo delle sfogline, la gente ormai la pasta in casa non la faceva più. Così mio marito ha avuto l’intuizione di creare un’impresa che quel mondo teneva in vita, per non far perdere le nostre origini", racconta. Tradizioni e orgoglio nel piatto, il mondo della pasta che si celebra mentre attorno soffiano venti non proprio di bonaccia. "Dopo il boom dei prezzi delle materie prime e dell’energia nel 2022 – racconta – abbiamo assistito ad una riduzione dei costi, anche se alcuni sono comunque rimasti molto elevati. Un esempio, quello delle uova. Gli americani fanno incetta di uova soprattutto dopo la crisi per l’aviaria e la morte della galline. E’ un prodotto, scusate il gioco di parole, che serve come e più del pane per fare la pasta. Ogni mese ci sono aumenti, ogni giorno". Washington che importa uova a tutto spiano, nel vuoto creato dall’abbattimento di milioni di capi di galline (un chilo di cappelletti a 15-20 euro, pure di più). Venti un po’ mossi. Ma il settore dei pastai, delle sfogline dopo qualche lieve flessione, resiste, non si arrende. Nella nostra provincia sono 51 – dalla sfoglina al grande produttore di pasta – le attività commerciali. Un numero costante, con lievi flessioni, dal 2011.

Spiega Linda Veronese, responsabile agroalimentare Ferrara per Cna: "E’ un mondo che non si arrende davanti ai cambiamenti. Anzi che ha saputo cavalcarli. Chi si fa più la pasta in casa? Mosche bianche e così le sfogline sono richieste. Sono un patrimonio della nostra provincia". Cavallini, amministratore unico di Artigiani Pastai Bondi, è una dimostrazione anche della forza delle donne, di quell’universo rosa che ha in mano una bella fetta della nostra economia. Rosa è il vertice dell’azienda, segno rosa in alcuni settori come quello del marketing guidato dalla figlia Ilaria Toselli. "L’azienda è stata fondata da mio marito con l’obiettivo di produrre pasta fresca artigianale per la ristorazione. Era un piccolo laboratorio artigianale, adesso la pasta la esportiamo". In città i pastai sono 28. La cittadina della provincia più rappresentativa è Cento, con 6 imprese. Spiccano poi Argenta e Copparo, con quattro attività. Gli anni con il maggior numero di imprenditori di cappellacci e penne sono stati il 2019, 2015 e il 2013. I pastai erano 57. Il cappellaccio di zucca igp, un prodotto unico al mondo, è la punta di diamante della pasta made in Fe. E’ il 1991, Giuseppe Bondi crea l’impresa a Cona, quattro dipendenti. La pasta viene fatta a mano, passione e olio di gomito.

"Abbiamo saputo cogliere i segnali del cambiamento. I ristoranti nel passato erano un luogo dove si faceva il pranzo del matrimonio, cresima e comunione. Poi tutto è cambiato, a tavola ci si trova, è un luogo di sapori e chiacchiere. Così noi siamo passati da quattro dipendenti a settanta, i nostri prodotti hanno conquistato l’Italia, il mondo". Con la bandiera del made in Italy, tra luci e ombre. "Usiamo materia prima italiana, è diventata sempre più ricercata. Ci sono stati momenti durante i quali era impossibile trovarla. Il nostro paese, famoso in tutto il mondo per il buon cibo, ormai fa fatica ad avere le materie prime".