I pescatori di Goro in Olanda, dal paese dei tulipani speranza nella battaglia al granchio blu

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
EconomiaI pescatori di Goro in Olanda, dal paese dei tulipani speranza nella battaglia al granchio blu
26 ago 2025
MARIO BOVENZI
Trasferta di una delegazione del consorzio dei pescatori per valutare l’acquisto di macchinari che sono in grado di lavorare il crostaceo e di ‘estrarre’ la polpa

Il consorzio pescatori di Goro si trova in Olanda per valutare l’acquisto di macchinari che sono in grado di lavorare il granchio blu e di ‘estrarre’ la polpa

Ferrara, 26 agosto 2025 – Da Goro in Olanda, trasferta dei pescatori nel paese dei tulipani tappa della battaglia contro il granchio blu.

In questi giorni una delegazione del Copego, il consorzio pescatori di Goro, si trova in Olanda per valutare l’acquisto di macchinari che sono in grado di lavorare il granchio blu e di ‘estrarre’ la polpa. La lavorazione del crostaceo è infatti molto difficile, ricavare la polpa a mano richiede ore, dal punto di vista economico non è produttivo.

Le macchine invece riescono a lavorare un grande quantitativo e la polpa così prodotta potrebbe ‘invadere’ il mercato italiano, creare un nuovo sbocco. Basti pensare al surimi, la polpa di merluzzo, i bastoncini di pesce tritato che finiscono in molti piatti e vengono consumati in quantità industriali. Nella delegazione del Copego, che proprio in queste ore sta visitando gli stabilimenti dove si usano queste macchine, è composta dal presidente Thomas Turolla e dal direttore Massimo Gennari.

Il consorzio da mesi sta cercando nuovi mercati per trasformare il flagello in ricchezza, da Goro partono ingenti quantitativi per gli Stati Uniti e la Corea. Una continua ricerca per uscire dalla crisi che, cominciata del 2023, ha portato all’addio alla pesca di 260 persone e alla chiusura di cinque cooperative ittiche.

