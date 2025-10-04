Petrolchimico, il nodo urea rosa: “Yara, senza un piano entro il 2028, si rischia lo stop della produzione”

Ferrara, 4 ottobre 2025 – Far muovere la politica per consentire la produzione dell’urea rosa secondo i crismi e le regole europee: è questo l’appello che arriva dal petrolchimico dove Yara è pronta con la tecnologia necessaria per l’urea rosa ma dove, senza un intervento politico, dal 2028 si rischia di fermare la produzione e perdere un pezzo cruciale dello stabilimento estense.

“Non possiamo permettere che un tema di adeguamento regolatorio diventi una condanna per i lavoratori e per il territorio – avverte Luigi Baiano, segretario Femca Cisl Ferrara –. Yara è pronta, ma senza la politica non basterà: la produzione rischia seriamente”. Il richiamo sulla vicenda Yara si inserisce in un contesto più ampio che riguarda il futuro della chimica a Ferrara. L’altro giorno, si è svolta nel sito Versalis la seconda tappa del Road Show Sicurezza, a sei mesi di distanza dalla prima edizione. Per la prima volta hanno partecipato anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, insieme all’amministratore delegato di Versalis e ai vertici HSE, Operations, R&D e risorse umane. L’incontro ha avuto al centro le tematiche di salute, sicurezza e ambiente. Dopo l’analisi dei dati dell’ultimo semestre, è emersa l’importanza di gestire con rigore le fermate manutentive, momenti critici in cui il rischio di incidenti cresce. “Ferrara ha dimostrato una sensibilità particolare sulla sicurezza – sottolinea Baiano – ma serve un impegno costante. La compilazione dei permessi di lavoro e il senso di responsabilità devono essere alla base di ogni attività, soprattutto nelle fasi più delicate”. Un riconoscimento è arrivato per il traguardo raggiunto il primo settembre: un anno senza infortuni. Un risultato che segue il lungo record di sei anni consecutivi, interrotto solo nel 2024. “La sicurezza non è un bollino da esibire, ma un percorso continuo – osserva Baiano –. Va difesa giorno per giorno, e non possiamo abbassare la guardia proprio in un periodo di incertezza”. Sul piano industriale, l’Ad ha ribadito la fiducia nel sito ferrarese ricordando come il maggiore investimento in Italia degli ultimi dieci anni sia stato l’impianto GP27 elastomeri. Nonostante le difficoltà del settore automotive, la produzione di Ferrara resta un pilastro per Versalis. Sono stati inoltre illustrati nuovi investimenti: efficientamento delle caldaie, revisione della rete di torcia per ridurre i consumi e sette milioni di euro destinati a GP10 per realizzare una sezione Rto di trattamento dei gas, da completare entro dicembre 2025. “Questi interventi sono fondamentali – commenta Baiano –. Significano riduzione dei costi, più sostenibilità e una prospettiva concreta di continuità per il sito”. Centrale anche il ruolo della ricerca: l’azienda ha confermato che nessun centro R&D è stato chiuso e che Ferrara resterà punto di riferimento per i nuovi business. Nel pomeriggio, la delegazione aziendale ha visitato i cantieri degli investimenti in corso e incontrato i lavoratori con meno di 15 anni di anzianità, per discutere senso di appartenenza e partecipazione. “Ferrara – conclude Baiano – può restare un presidio strategico solo se la politica e l’azienda faranno la loro parte. Yara, Versalis, la ricerca e la sicurezza sono tasselli dello stesso mosaico: il futuro della chimica e del lavoro in questo territorio”.

re. fe.