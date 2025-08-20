“Sui prezzi delle vongole va fatta chiarezza”

Goro (Ferrara), 20 agosto 2025 –

Il direttore del Copego Massimo Genari, col riallineamento dei prezzi delle vongole, invitava tutti, sul Carlino di ieri, all’unione contro il granchio blu, dopo aver dichiarato che la riduzione dei prezzi delle vongole era stata una risposta a quella effettuata da altre cooperative per rimediare ai mancati introiti dei propri 600 soci e delle loro famiglie, rispetto ad altre cooperative che invece percepivano un reddito giornaliero molto più alto.

Sulle sue affermazioni, Rino Conventi legale rappresentante della cooperativa Co.Al.Mo. torna con una serie di domande e reputa “assai delicata” l’affermazione del direttore del Copego sul fatto che a Goro vi siano cooperative i cui soci percepirebbero 100 euro al giorno da quando è scoppiata l’emergenza “granchio blu”. Conventi dice ancora: “se ciò risultasse fondato, significherebbe che la crisi sarebbe stata in qualche modo esagerata e che i fondi pubblici destinati al ristoro delle imprese sarebbero stati assegnati anche a imprenditori privi dei necessari requisiti oggettivi di danno”.

Il rappresentante legale della Co.Al.Mo. considera “imprescindibile” che la Regione Emilia-Romagna, “in qualità di ente detentore dei dati ufficiali di raccolta e produzione di tutte le cooperative, intervenga per confermare o smentire in modo chiaro le recenti dichiarazioni di Massimo Genari, direttore commerciale e già presidente di Copego”.

Sempre Conventi chiama in causa la Regione poiché solo un intervento da parte sua porterebbe “ad una presa di posizione istituzionale basata su numeri oggettivi”, diversamente continua “si rischia infatti il perpetuarsi di narrazioni contrapposte, alimentando confusione e incertezza tra operatori e cittadini”.

Sottolinea come sia per la cooperativa della quale è rappresentante legale, che per molte altre realtà di Comacchio e Goro, “posso documentare che, pur avendo effettuato numerose semine dalla seconda metà del 2023, non è stata più raccolta nemmeno una vongola”. Sul tema del riallineamento dei prezzi “va fatta chiarezza” dice ancora Conventi, e afferma come dai contratti e dalle fatture di vendita rileviamo che negli ultimi mesi hanno visto una riduzione del prezzo medio di vendita, sceso dai circa 13euro al chilo di giugno agli attuali 10,5-11 euro al massimo. Infine auspica “una verifica ufficiale degli enti preposti – conclude Conventi –, considerata la delicatezza degli interessi coinvolti”.