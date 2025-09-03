Il ‘Saldo dei saldi’ scalda i motori: quando fare shopping coi maxi sconti

Ferrara, 3 settembre 2025 – “Esperienze di vero commercio”. Eccola, in sintesi, la tredicesima edizione della vendita promozionale, denominata ‘Il Saldo dei saldi’ in programma venerdì e sabato tra molti negozi del centro storico. I dettagli sono stati presentati ieri mattina dai vertici di Confcommercio, Davide Urban, direttore generale e Marco Amelio, presidente provinciale, oltre all’assessore al Commercio, Francesco Carità e al presidente della Federazione moda Italia, Giulio Felloni. A vivacizzare il lancio dell’iniziativa anche la presenza di una delegazione di commercianti ferraresi, impegnati in prima persona nell’iniziativa promozionale. “Il commercio è un momento fondamentale – ha sottolineato Carità – per la vita cittadina. Con questa iniziativa promozionale, verranno effettuati sconti più incisivi su tantissimi prodotti; i ferraresi troveranno una ulteriore opportunità per apprezzare e conoscere realtà commerciali della nostra città. L’amministrazione supporta il commercio di vicinato e di prossimità, vero motore su tutto il territorio”.

I negozi, oltre cinquanta, che aderiranno avranno nelle vetrine palloncini colorati ‘loggati’ Confcommercio e Federazione moda Italia. “La vendita promozionale del 5 e 6 settembre – spiega il presidente di Ascom, Marco Amelio – vuole essere un momento visibile e concreto della vitalità della città diventando un vero e proprio appuntamento tradizionale per qualità e convenienza. E può essere una leva importante per incrementare la visibilità turistica della nostra Ferrara”.

Le attività aderenti, di ogni settore merceologico, saranno lungo via Adelardi, via Bersaglieri del Po, via Borgo dei Leoni, via Cairoli, via Canonica, via Contrari, Galleria Matteotti, via Garibaldi, corso Giovecca, corso Martiri della Libertà, via Mazzini, via Modena, via Palestro, via del Podestà, piazza della Repubblica, corso Porta Reno, via San Romano, via Spadari, via Voltapaletto. “Ferrara è stata una delle prime città a realizzare questi eventi – commenta Felloni di Federmoda – nonostante le complessità che viviamo in questo momento storico. Il consumatore avrà la possibilità di verificare l’effettivo valore dello sconto, sono occasioni uniche ed irripetibili”.

Il meccanismo è semplice. Infatti, come nelle precedenti edizioni, i commercianti realizzeranno sconti esclusivi proprio in occasione della due giorni dell’iniziativa promozionale. “Un momento di ritrovo in centro storico – conclude il direttore generale di Ascom, Davide Urban – che vuole dare un ulteriore concreta opportunità di stare nel cuore della città in un fine settimana tutto dedicato allo shopping di qualità”.