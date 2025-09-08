Sicurezza, priorità di tutti
Sicurezza, priorità di tutti
Ferrara
Sciopero Sirio Svg, il presidio di lavoratori e sindacati con bandiere e fumogeni
8 set 2025
8 set 2025
MARIO BOVENZI
Economia
Sciopero Sirio Svg, il presidio di lavoratori e sindacati con bandiere e fumogeni

A San Giovanni di Ostellato i lavoratori incrociano le braccia per la durata dell’intero turno di lavoro, ma la mobilitazione riguarda tutti gli stabilimenti del Gruppo

Ostellato (Ferrara), 8 settembre 2025 – Prosegue la lotta dei lavoratori della Sirio Svg Italy di San Giovanni di Ostellato, un’azienda tra le più grandi del Basso Ferrarese, con oltre 250 addetti. Oggi i lavoratori di tutti gli stabilimenti del Gruppo scioperano per tutta la giornata.

I lavoratori della Sirio in presidio a Ostellato
I lavoratori della Sirio in presidio a Ostellato

A San Giovanni i lavoratori incrociano le braccia per la durata dell’intero turno di lavoro. La richiesta all’azienda consiste in una costruzione di un premio di risultato con dei parametri in grado di garantire la certezza dell’acconto pari a 850 euro da erogare ad agosto 2024 e di permettere con il saldo di crescere nell’importo in base a risultati raggiungibili. Grande la preoccupazione dei lavoratori. "Non abbiamo certezze sul nostro futuro”.

