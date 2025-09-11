Svolta storica alla Vm Motori. Marval acquisisce lo stabilimento. Accordo vincolante con Stellantis

Ferrara, 11 settembre 2025 – Prima erano soltanto voci di corridoio. Poi ha iniziato a delinearsi un quadro più preciso e, alla fine, la fumata bianca: il colosso Marval Spa ha acquisito la Vm Motori di Cento. Adesso, la notizia è ufficiale e si spera che questo passaggio di testimone da Stellantis possa rappresentare per l’impresa simbolo della città del Guercino, una nuova stagione più radiosa rispetto alle tinte fosche passate. Tra i tanti attori della filiera, va senz’altro segnalato il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla il cui attivismo – di concerto con il sindaco Edoardo Accorsi e con l’assessore Giovanni Paglia – è stato determinante per concludere positivamente l’operazione. Tant’è che è proprio una nota della Regione a chiarire i contorni di una fra le acquisizioni in assoluto più attese per il nostro territorio (non solo per il Centese).

La VM Motori è stata fondata nel dopoguerra da Vancini e Martelli per realizzare motori diesel per il settore agricolo e coinvolge un consistente indotto

"Si apre una nuova pagina su cui scrivere un nuovo futuro per VM Motori di Cento, realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna – si legge nella nota congiunta firmata da Colla, Paglia e Accorsi – . Un’operazione che la Regione ha seguito dalle trattative fino al passaggio di oggi (ieri, ndr) a Marval, e che auspichiamo abbia sia un impatto sociale che occupazionale positivi, con la prospettiva di un rilancio dell’impresa". Una prospettiva che, chiaramente, è tutta da costruire. Tanto più che da Vm, negli ultimi anni, sono fuggiti qualcosa come 360 lavoratori. Impiegati, operai, giovani, meno giovani. Insomma, l’impresa è stata scarnificata giorno dopo giorno. Maestranze preziose, storie di famiglie e legami. Ora, c’è chiaramente grandissima attesa per l’esito di questa operazione. Va detto che, comunque, le credenziali di Marval sono importanti. Come , fra l’altro, si legge nel documento inviato in tarda serata alle redazioni da viale Aldo Moro. La natura dell’accordo è vincolante ed è stato stretto da Stellane da Gamma Holding, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval.

"Valuteremo con attenzione il piano industriale e la sua capacità di aprire nuove prospettive di sviluppo su un territorio fragile della nostra regione – aggiungono Colla, Paglia e Accorsi – . Parliamo, comunque, di un’operazione di stampo industriale che vede in campo un gruppo con esperienza mondiale nel settore. Siamo fiduciosi che si apriranno nuove prospettive di mercato, lavorando in diversi settori e attraverso relazioni commerciali internazionali con una più ampia gamma di clienti". Marval Spa è infatti una multinazionale specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione per motori industriali destinati a macchine agricole, movimento terra, veicoli commerciali e autocarri, con sedi operative in Italia, Regno Unito e Cina. Dunque, sulla carta, ci sarebbero tutti i presupposti per dare finalmente una prospettiva nuova allo stabilimento centese, da anni, in balia di eventi e incertezze. Infatti, è dal settembre del 2022 – ossia da quando Stellantis comunicò di voler interrompere la produzione dei motori diesel – che, letteralmente, si naviga a vista. E neanche in mare calmo, ma sempre sotto la tempesta dell’incertezza e degli ammortizzatori sociali.

La Regione, comunque, non si ferma e, proprio per monitorare le evoluzioni dell’accordo, ha già indetto un momento di confronto. Da viale Aldo Moro infatti è già partita una convocazione per lunedì 15 settembre, proprio nella sede della Regione, per un incontro che vedrà confrontarsi allo stesso tavolo i rappresentanti di Stellantis, Marval, Regione, Comune di Cento, Provincia di Ferrara e organizzazioni sindacali per valutare I contenuti del passaggio della VM Motori alla nuova proprietà. Ora, dopo aver sacrificato anni sull’altare delle incognite, è giunto il momento di mettere un punto fermo. Il territorio, ma soprattutto i lavoratori se lo aspettano. Non ci resta che sperare.