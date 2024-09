Tecopress e Sira dei Gruppioni: comincia la nuova era

Ferrara, 2 settembre 2924 – Ora è ufficiale: inizia una nuova era per la Tecopress di Dosso acquisita dal Gruppo Sira Industrie della famiglia Gruppioni. Questa operazione permette il salvataggio dei posti di lavoro e della cinquantennale esperienza della fonderia di pressocolata per la produzione di componentistica.

Nasce così Sirtec, che – assicurano Sira – apporta al Gruppo un contributo aggiuntivo che lo posiziona ancora più tra i leader di mercato della pressofusione di alluminio in Europa. L’operazione è stata portata a termine grazie al contributo dei sindacati e delle istituzioni, con il contributo fondamentale dell’assessorato allo Sviluppo Economico, Green Economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia Romagna.

I posti di lavoro

Sirtec, prima dell’estate, si è impegnata ad assumere 50 lavoratori (sugli attuali 141), con l’impegno a integrarne altri 20 entro settembre nel rispetto e in applicazione dell’accordo stipulato lo scorso 30 luglio. Per i restanti dipendenti si avvieranno, in attesa del completo assorbimento, i necessari ammortizzatori sociali, la cassa integrazione per cessazione di attività della Tecopress. Questi lavoratori saranno assorbiti gradualmente e assunti all’atto del conferimento, entro la data di scadenza della Cigs.

Lo stabilimento

Sirtec può vantare uno degli stabilimenti più moderni del territorio nazionale, un parco macchine completamente rinnovato con i più alti standard tecnologici e qualitativi, che coprono un’ampia gamma di potenza e prestazioni, tali da soddisfare le richieste più qualificate della clientela automotive e di qualunque altro settore industriale.