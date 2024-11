Vertenza Tollok, ritirata la procedura di licenziamento collettivo: cosa succede ora

Ferrara, 5 novembre 2024 – Una soluzione per il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici dell’azienda ex Tollok di Masi Torello, in provincia di Ferrara.

L’accordo è stato siglato ieri sera nel corso dell’incontro a Bologna tra i vertici dell’azienda rappresentanti di Confindustria Emilia area Centro, le istituzioni (Regione, Provincia di Ferrara e Comune di Masi Torello) e le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uil, Rsu aziendale.

I punti salienti sono il ritiro della procedura di licenziamento collettivo aperta dall’azienda il 7 ottobre 2024. Infatti, tutto il personale sarà pienamente occupato fino al 28 febbraio 2025, cercando nel frattempo l’investitore disposto a far ripartire l’attività rilevando l’intero sito per la cifra simbolica di un euro.

Dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2025 Regal Rexnord(ex Tollok) farà richiesta di Cassa integrazione per cessazione Cigs (l’indennità erogata dall'Inps per integrare la retribuzione dei lavoratori) che durerà fino al 31 dicembre 2025.

Nel frattempo, l’azienda mette a disposizione 2,8 milioni di euro per l’incentivazione volontaria dei lavoratori e si è detta disponibile a ricollocare otto lavoratori presso altre sedi del gruppo.

Per quanto riguarda lo stabilimento, nell’ottica di una ripresa e reindustrializzazione del sito, tutti gli immobili, i terreni, i macchinari e gli impianti di Masi Torello saranno ceduti a un investitore interessato alla cifra simbolica di un euro, con il patto di non concorrenza. L’intesa riguarda anche il mantenimento dei rapporti di lavoro in essere.

Concordata anche la scelta di avere un advisor condiviso per gestire la reindustrializzazione, il cui compenso sarà sostenuto dall’azienda. Nel caso dell’effettiva cessione del sito è stata stabilita la non applicazione degli incentivi all’esodo.