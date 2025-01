Uno schiaffo alla crisi: “Mille euro, regalo ai dipendenti. Così ci pagheranno le bollette”

Ferrara, 6 gennaio 2025 – Con l’ago della bussola rivolto a ovest c’è Masi Torello. Dove il cemento spezza la campagna lo stabilimento dell’ex Tollok, oggi Regal Rexnord. Lì dentro 77 dipendenti incrociano le dita tra un turno e l’altro. Non sanno come andrà a finire, quelle lettere di licenziamento arrivate e, dopo un braccio di ferro, ritirate bruciano nella memoria. L’ago gira un po’, punta a nord. Copparo, Berco, una ruota dentata, gloria del metalmeccanico oggi appannata. A metà gennaio dovranno dire addio alla fabbrica 400 operai ‘volontari’, ora sono poco più di 50. Anche qui la paura che i dadi girino male, che si torni alla casella di partenza, in 480 tremano, con loro un paese. A nord ovest di Migliaro, dove le cose vanno in un altro modo. I ‘balloni’ di medica, il piazzale, i capannoni della società agricola Punto Verde. Alle redini la famiglia Beretta con Aledino, Alessandro, Francesca e Lorenzo. Hanno pensato che questi giorni tra Natale, Capodanno e Befana dovessero essere una festa anche per i loro 40 dipendenti. Alla voce operai, una grande famiglia, hanno messo mille euro a testa. Non sono pochi. Attorno venti di crisi.

Non è la prima volta. Spiega Aledino Beretta, due baffoni, il sorriso bonario. "Abbiamo dovuto dare quei mille euro nella forma di contributo per pagare le bollette della luce e del gas, una sorta di bonus, un benefit. Ci hanno portato i bollettini, abbiamo registrato tutto, erogato il contributo". Al suo fianco in ufficio c’è Maria Rita Crisanti precisa: "Se non fai così, la cifra viene tassata". Nel paese dei cavilli e della burocrazia, succede anche questo. La società fa parte del gruppo Carli tra i più grandi esportatori di erba medica in Italia e del gruppo Borsari di Modena. Punto Verde lavora nella disidratazione dell’erba medica e della produzione biologica. Esportazione al 70%, 4000 ettari di terra, 30 chilometri di coltivazioni green. Di nuovo Aledino: "Siamo a Migliaro da 38 anni. Abbiamo rilevato una coop che era fallita. Lavoravo in un laboratorio per la Montendison, poi ho pensato che la gente deve sempre mangiare, che la nostra ricchezza è la campagna. Facevo tutt’altro, ho deciso di cambiare". Una scelta difficile, ci sono stati sacrifici.

"La Berco, la Tollok, pensiamo spesso a quelle famiglie, al momento difficile che stanno attraversando. Ma come si fa? Purtoppo in questa provincia l’industria è a pezzi. Resta ormai solo la terra, la campagna. Ma devi lavorare, tanto. Anche la pesca, sembra impossibile che per colpa di un granchio blu sia sparito un settore. Dove andrà a lavorare tutta quella gente?". Fieno, grano, erba medica, campi e campi intorno a loro, adesso grigi, a primavera una distesa verde. "Ogni mattina ti alzi, devi rimboccarti le maniche", dice ancora Aledino. "Ma almeno un orizzonte ce l’hai, la terra è sempre la terra". Non tradisce, come il mare e la catena di montaggio.