VM, a Cento i motori si sono spenti. Solo 300 i dipendenti rimasti

Cento (Ferrara), 8 settembre 2025 – Da orgoglio della città a paura. C’è un motore che vibra e trema alla VM di Cento. Difficoltà finanziarie e di gestione aziendale, crisi del settore, mancanza di investimenti. Uno stabilimento che si sta svuotando. Eppure la VM ha una storia lunga e significativa. Per questo la città non si dà pace. Da riscatto sociale e sicurezza per le famiglie di operai, alla precarietà della cassa integrazione, dagli incentivi per andarsene ai licenziamenti a raffica, dai mille dipendenti di dieci anni fa, ai poco più di 300 di adesso. Eppure era un colosso.

Deve il nome alle iniziali dei suoi fondatori, Vancini e Martelli, nel 1947. Specializzata nella produzione di motori diesel, inizialmente per il settore agricolo e successivamente per automotive, trattoristica e mezzi marini, è stata una realtà pionieristica nel settore, guadagnandosi la fama di una produttrice a livello internazionale. I suoi motori sono stati impiegati in un’ampia gamma di applicazioni, dal settore agricolo a quello industriale, da quello marino alle automobili.

Franco Vallieri, dirigente a VM dal 1980 al 1987

Un’evoluzione continua, con passaggi di proprietà e partnership importanti. Oggi precipitata. Negli anni, ha collaborato con grandi marchi automobilistici e i suoi motori sono stati montati su veicoli di case prestigiose come Alfa Romeo e Jeep. A partire dagli anni 2000 l’inizio del declino. Una lenta e dolorosa erosione. Le prime, forti, avvisaglie di difficoltà sono state i ridimensionamenti del personale, la cassa integrazione per tanti, i contratti a tempo determinato non rinnovati. A partire dal 2013, l’azienda è stata acquisita interamente dal Gruppo Fiat, diventando poi parte del gruppo Stellantis. Tre anni fa l’annuncio di interrompere la produzione del motore V6 Diesel. Era la punta di diamante dello stabilimento di Cento.

La fine di un’era. “È uno stabilimento che si sta svuotando di professionalità e personale, di conoscenze e di esperienze – racconta Stefano Bondi segretario provinciale Fiom Cgil –. Chi esce sono i più giovani, i più professionalizzati. Di questo passo è uno stabilimento che rischia di diventare un contenitore vuoto. Oggi tutti i mesi lo stabilimento fa due settimane di cassa integrazione. C’è un problema sui volumi da produrre e di mercato”. Non è tutto: “Ormai sono due anni che Stellantis ha annunciato la volontà di cedere lo stabilimento – spiega Bondi – a un gruppo industriale. Una cessione che non si concretizza”. Parole amare: “Anche attraverso la Regione abbiamo chiesto più volte a Stellantis di darci risposte – racconta –. Se non arrivano ordini ci si chiede fino a quando reggerà. Ad ogni giro di incentivi continua a fare uscire personale”. Dubbi e perplessità sulle prospettive. “Siamo allarmati – insiste Bondi –. Non possiamo restare inermi di fronte al futuro di questi 300 dipendenti”.

Da un presente drammatico al racconto di un passato stellare. Franco Vallieri, ingegnere meccanico, dal 1980 al 1987, è stato responsabile di stabilimento per l’impiantistica e la logistica. Si occupava di ricerca: “È stato un periodo di grande prestigio per la VM di Cento – racconta Vallieri – . Avevamo anche uno stabilimento a Trieste per motori di alta cilindrata, dagli 8 ai 16 cilindri. Facevano motori per la Marina Militare, gruppi elettrogeni di grande potenza. Per mare e per terra”. Poi l’appunto: “Erano altri tempi, altri modi di fare, con una dirigenza storica – sottolinea – rappresentata da persona di fiducia dell’azienda ma anche degli operai. Ho vissuto un periodo bellissimo, in contatto tra dirigenza, operai e sindacati”.

Poi la scelta personale, in nome dei valori. Il passaggio da ingegnere meccanico VM a docente all’Isit Bassi Burgatti di Cento: “Volevo sperimentare il percorso dell’industria VM nella scuola, che formava quelli che sarebbero stati gli operi, i tecnici, i vertici che avrebbero lavorato alla VM – racconta Vallieri che oggi è in pensione – . Lo dovevo ai giovani. Ma anche a chi, come me, aveva creduto e lavorato in VM”. C’è una storia di vita che ne intreccia altre: “Purtroppo oggi – ammette l’ingegnere Vallieri – alcuni miei ex studenti, che lavorano o hanno lavorato nello stabilimento, raccontano di difficoltà terribili. E mi chiedo, dove sia finita la VM di cui tutti ci sentivamo partecipi e che era una forza per Cento”.

(4-continua)