L’ex amministratore delegato di VM: “Toccavamo il cielo con un dito”

Cento (Ferrara), 8 settembre 2025 – Appena una decina di anni fa toccavano il cielo con un dito. Proprietà e dipendenti della VM motori festeggiavano infatti 680 milioni di fatturato per 1400 posti di lavoro con una prospettiva di crescita costante grazie a qualità, non solo professionali, fuori dal comune. Ma soprattutto era felice una intera comunità, quella dell’attiva e ricca Cento dove era nata e si era sviluppata l’innovativa azienda, regina del diesel. È bastata una manciata di anni per invertire la rotta. I numeri ora sono impietosi: il fatturato si è ridotto a un decimo rispetto ai tempi migliori e la forza lavoro si aggira sulle 300 unità.

Giorgio Garimberti, direttore generale fino al 2006 e poi amministratore delegato per 11 anni succedendo a Vilmo Ferioli, ricorda con grande piacere e ricchezza di particolari quella splendida storia italiana: “Vm era l’unica azienda automotive al mondo che produceva motori ma non la carrozzeria e il resto. Il tutto – rileva – grazie a maestranze speciali, alto livello di competenza, sacrificio e fedeltà all’azienda, con punte di talento e genialità. Ma soprattutto tanto impegno (oltre le 8 ore) con continuità”.

Il comparto ricerca e sviluppo occupava ben 300 tecnici: si voleva guardare avanti e investire. A Cento (la città del Guercino ma anche del diesel) negli anni d’oro “si producevano in media 150.000 motori l’anno in gran parte per auto ma anche per imbarcazioni (Mercury) e mezzi meccanici a cominciare dai trattori”. Ecco allora che il V6 per anni ha spopolato montando Maserati Ghibli e Levante, Grand Cherokee e Dodge Ram mentre il 4 cilindri si sposava felicemente con Cherokee e Chrysler e in anni precedenti con Alfa Romeo.

“Abbiamo anche attraversato annate complicatissime – aggiunge Garimberti – come il 2008-2009, con un crollo della produzione a causa della crisi mondiale. Ma in VM ci si rimboccò le maniche e girammo il mondo a caccia di commesse che arrivarono”. Curiosamente Vm (decisiva la lunga presidenza di Mario Brighigna) ha cambiato molte proprietà.

Nata nel 1947 dai centesi Claudio Vancini e Ugo Martelli, divenne pubblica con Finmeccanica poi della Midland bank e di un gruppo finanziario di Hong Kong e ancora dell’americano Penske (anche con Daimler Chrysler) e fino a Gm Europa e in ultimo a Fiat. Domani chissà. Garimberti ha ovviamente conosciuto tutti i vertici di questi gruppi internazionali, Marchionne compreso, studiando e attuando decisive strategie di sviluppo. E ora? “Il territorio si è impoverito con la fuoruscita di tanti addetti. Vm occupava per il 95% maestranze della provincia di Ferrara. Ora il traffico mattutino è tutto verso Bologna. Cento sta diventando una città dormitorio”.

Non solo: “Ne ha risentito enormemente anche l’indotto collegato alla Vm”. Infine “abbiamo perso un importante centro decisionale” che però non è il solo, per Cento, perché in questi anni anche l’innovativa Centro Computer è stata ceduta e soprattutto la storica Cassa di Risparmio di Cento si è sciolta nel gruppo reggiano Credem”. In conclusione: VM, che fare? “Il diesel – osserva Garimberti – in sé non ha futuro e allora bisogna studiare soluzioni sul fronte, interessantissimo, dell’ibrido. In attesa che la grande confusione nel mondo automotive finisca”.