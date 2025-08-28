Vm, svolta in settembre: “Presto l’addio a Stellantis, in arrivo nuova proprietà”

Ferrara, 28 agosto 2025 - Vm di Cento, oltre i cancelli sono rimasti 352 dipendenti. Di questi 215 sono in cassaintegrazione. Quelle due lettere su fondo bianco, all’ingresso dello stabilimento, un simbolo. Fondata nel 1947 da Claudio Vancini e Ugo Martelli, l’impresa ha mosso i primi passi costruendo bulloni. E la materia prima erano i ’relitti’ lasciati dalla seconda guerra mondiale. Nel 1954 diventa Motori Vm Spa, produce motori diesel per impiego industriale, agricolo e marino, gruppi elettrogeni. Pane e speranza per una cittadina, per una provincia. Nei reparti timbravano il cartellino 1389 dipendenti.

Operazione salvataggio, in tanti incrociano le dita perché Vm esca dalla sfera Stellantis, sperano nella vendita ad un altro gruppo per ripartire. Ormai se ne parla da due anni, forse ci siamo. Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla nell’intervista rilasciata al nostro quotidiano, dice “Per Vm ne ho già parlato con il sindaco di Cento Accorsi, convocherò a breve un tavolo regionale perché potrebbero esserci novità”. Il condizionale è d’obbligo. Nei reparti non si parla d’altro. Marco Cirelli, lavora alla Vm di Cento da 30 anni. Fa parte della Fim Cisl. “Forse è la volta buona – dice –. I segnali ci sono tutti, alcune linee di produzione sono state adeguate, modificate. Questo potrebbe indicare l’uscita da Stellantis. Ci speriamo tutti, questa azienda ha le gambe, le capcità di stare sul mercato, di crescere”.

Il 5 settembre, la mattina, ci sarà un incontro nella sede di Vm. Ci saranno tutte le sigle sindacali, le Rsu. Al tavolo Alessio Ruffini, direttore del personale, provenienza Maserati. Si è insediato da qualche mese, il suo predecessore è andato in pensione. E’ già cominciata l’attesa per il vertice. Interviene Patrizio Marzola, di Fim Cisl. “E’ la prima volta che incontriamo il nuovo hr manager. Per quanto riguarda la cessione per il momento ci sono solo voci, staremo a vedere”. Anche Daniele Valentini, di Uilm Uil, invita alla prudenza. Giuseppe Di Stefano (Uilm) mette le mani avanti. “In questo momento sappiamo solo che sono rimasti 352 dipendenti e che 215 sono in cassaintegrazione. Si parlava di una commessa per Peugeot, poi non si è saputo più nulla. Di ufficiale in questo momento non c’è nulla per quanto riguarda la cessione ad un altro gruppo. Noi chiediamo con forza un piano industriale, piano che non è mai arrivato”.

Sì, il condizionale è d’obbligo. Ma in realtà ci sono anche date, una strada sembra tracciata. La svolta dovrebbe arrivare in setembre. In novembre si dovrebbe chiudere la partita, addio Stellantis. Alle redini un nuovo gruppo, anche qui qualcuno fa un nome. Si parla di Marval, azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione di componenti in ghisa e alluminio per macchine agricole, macchine per il movimento terra e truck. Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, da sempre segue la vicenda Vm. “C’è una grande sinergia con la Regione, con tutti gli interlocutori. Presto si sarà un tavolo regionale sull’azienda che rappresenta un potenziale, una ricchezza per Cento, per tutta l’economia della provincia. Si segue una strada ben precisa, contiamo che si arrivi a concretizzare questo percorso”. Il mese di settembre rischia di essere decisivo.