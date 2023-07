Ferrara, affidati i lavori per la riqualificazione dell'accesso Nord-Ovest

Ferrara, 28 luglio 2023 – Sono stati affidati i lavori dell'intervento di riqualificazione dell'accesso Nord-Ovest. Si è conclusa, nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr, la procedura di affidamento dell'appalto integrato con la sottoscrizione del contratto, ieri, con la ditta affidataria Sintexcal SpA. Ora si procederà con la fase di progettazione definitiva ed esecutiva a cui seguiranno i lavori di riqualificazione dell'area. Ma di cosa stiamo parlando?

Si tratta di un appalto integrato per tutta la riqualificazione di uno degli accessi più importanti alla città, finanziato grazie a un bando del Next Generation Eu. La riqualificazione prevede un investimento di quattro milioni e 850mila euro (nel contesto del finanziamento per la rigenerazione urbana) e prevede, in sintesi, la realizzazione di una strada a due corsie con pista ciclabile e cortina alberata su via Marconi, la rotonda che intersecherà via Modena e via Marconi, eliminando l'attuale semaforo sull'intersezione. Un'altra rotonda sarà realizzata in ingresso anche per consentire l'inversione di marcia e tornare su via Modena. La nuova pista ciclabile sarà realizzata sull'ex tracciato ferroviario (di proprietà Rfi) lungo l'asse via Marconi-via del Lavoro.

“Una rivoluzione urbanistica”, ha detto il vicesindaco e assessore all'Urbanistica, Nicola Lodi, sottolineando che “l'intervento è integrato alla riqualificazione, in corso, dell'autostazione di via del Lavoro (per complessivi 2milioni 304mila euro circa), in un tutto organico nel segno della funzionalità, del miglioramento viabilistico, dell'ambiente e della sostenibilità”.

“Nell'ambito del piano per la rigenerazione urbana - scandisce l'assessore con delega al Pnrr, Andrea Maggi - un forte accento lo abbiamo voluto mettere sulle riqualificazioni degli accessi cittadini, con l'obiettivo di fornire risposte a problemi storici, di decoro, funzionalità, urbanistici, per una piena integrazione tra periferia e centro storico. La città avrà nei prossimi anni 'biglietti da visita' più coerenti con la sua storia e con la propria storia urbanistica. Le graduatorie Pnrr hanno premiato questa visione”.