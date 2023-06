Ferrara, oltre 2700 visite per l’ultimo weekend della mostra ai Diamanti

Ferrara, 19 giugno 2023 – Sono quasi 2700 le persone che hanno fatto visita, anche di sera, alla mostra ‘Rinascimento a Ferrara’, a palazzo dei Diamanti, nell’ultimo fine settimana di apertura. Oggi, lunedì 19 giugno, ultimo giorno per andare a vedere l’esposizione che resterà aperta fino alle 20.

Da domani inizieranno le fasi di disallestimento delle oltre cento opere e il trasferimento dei capolavori, provenienti da numerosi musei internazionali, tra cui il celebre dittico Bentivoglio, conservato alla National Gallery di Washington.

Nel fine settimana in città - che ha visto anche la partenza del Ferrara Summer Festival, legato al sistema museale da una specifica convenzione, con riduzione dei costi di ingresso del 50 per cento per i possessori dei biglietti del Festival - si sono registrati inoltre: 1.230 accessi al Castello Estense, 642 a palazzo Schifanoia e 200 al museo della Cattedrale, mentre i numeri di Rinascimento tengono conto delle aperture straordinarie degli ultimi giorni.

Il pubblico ha infatti potuto ammirare i capolavori in mostra per tutto il week end fino alle 23 e 30, con chiusura della biglietteria alle 22 e 30. Ieri, domenica 18 giugno, i visitatori hanno superato le mille presenze giornaliere.

“Il primo bilancio, per ora ancora parziale, premia un lavoro imponente e costante di realizzazione della mostra e di promozione continua. Un lavoro che nasce dall’intuizione di Vittorio Sgarbi, firma con Michele Danieli di quella che sarà ricordata come una tappa fondamentale nella storia delle esposizioni a palazzo dei Diamanti. Per quattro mesi Ferrara ha infatti ospitato alcune delle opere rinascimentali più suggestive, provenienti dai musei di mezzo mondo, e ne ha consentito il temporaneo ritorno a casa per dare al pubblico un’esperienza unica, a circa 90 anni dall’Officina ferrarese di Roberto Longhi, che pure abbiamo omaggiato a palazzo dei Diamanti, che oggi consacra il suo genio. Grazie a chi ha lavorato senza sosta in questi mesi, giorno e notte, per ‘aprire’ arte e cultura al grande pubblico”, dice l’assessore Marco Gulinelli.

I numeri complessivi dei quattro mesi di apertura, l’esposizione è stata inaugurata il 18 febbraio di quest’anno dal sottosegretario e presidente della Fondazione Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, saranno illustrati nei prossimi giorni.