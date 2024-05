Elezioni ad Argenta: le liste e i candidati sindaco

Argenta, 14 maggio 2024 – E’ tempo di elezioni anche ad Argenta e il sindaco uscente Andrea Baldini ha annunciato la volontà di ricandidarsi, appoggiato da Pd, Movimento 5 Stelle e le liste ‘Andrea Baldini Sindaco’, ‘Futurogreen’ e ‘Argenta Riformista’. A sfidarlo per la carica sono Gabriella Azzalli, sostenuta da Rinnovamento, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Unione di Centro, Noi Moderati, Argenta in Movimento, e Rete Civica, e Laura Ferrua, che scende in campo con la lista civica ‘Alba Nuova’.

Il candidato Andrea Baldini

“Sempre più vicini, ancora più lontano”. E’ lo slogan che ha scelto il sindaco di Argenta Andrea Baldini per la campagna elettorale che lo vede candidato sindaco per la seconda volta consecutiva. “In questi cinque anni ho lavorato insieme agli argentani, da Anita a Santa Maria Codifiume – evidenzia - Gli argentani che hanno tenuto duro durante le grandi emergenze che abbiamo affrontato, a testa alta: in questi anni ci siamo tenuti per mano.

Di mani ne ho strette tantissime – continua –, e tante mani hanno tenuto la mia aiutandomi a realizzare i progetti che credevamo, e crediamo, importanti. Abbiamo in testa Argenta come sarà fra cinque, e poi dieci e più anni, abbiamo iniziato a costruire i suoi muri, e sappiamo di che colore vogliamo che siano. È per questo che conto, in questa campagna elettorale, di stringere ancora più mani. Conto di mettere i nostri progetti alla prova, sentire raccontate da voi ancora più storie di questa Argenta che amiamo, che viviamo, che sogniamo nei prossimi cinque anni possa portarci a stare sempre più vicini, per andare ancora più lontano”. Queste le parole con le quali il sindaco di Argenta ha annunciato, nella seconda metà di aprile, la propria candidatura a sindaco per il secondo mandato 2024 -2029. La campagna elettorale della coalizione di centrosinistra è partita, e numerose saranno le iniziative nelle quali incontrare il candidato, conoscere la coalizione che lo sostiene e approfondire il programma e le idee per Argenta che vogliono condividere prima dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi. La sede elettorale è in piazza Garibaldi ad Argenta, nel cuore del capoluogo.

La candidata Gabriella Azzalli

Quattro anni fa fece parte della coalizione a sostegno della candidatura del leghista Ottavio Curtarello a sindaco, questa volta vuole agire in prima persona. “Siamo partiti in anticipo perché serve tempo per costruire un’alternativa e mettere sul tavolo progetti seri, credibili e realizzabili per riuscire a conquistare quei 35 voti che sono mancati nel precedente turno elettorale”. Così Gabriella Azzalli aveva motivato qualche mese fa la sua discesa in campo e la candidatura a sindaco per il prossimo mandato, nel prossimo mese di giugno, sostenuta, tra le altre, dalla lista civica ‘Argenta Rinnovamento’ da lei fondata vent’anni fa. Si presenta al fianco di Marco Checcoli, militante ed ex consigliere comunale della lista civica, oltre alla presenza di diverse persone che hanno abbracciato il progetto politico. “Non è una decisione che ho preso a cuor leggero – aveva precisato durante l’intervento di presentazione – ho deciso di rispondere positivamente alle tante sollecitazioni che mi sono arrivate da tanti singoli cittadini, anche non della mia parte politica. Ci candidiamo come forza alternativa”.

“Questa lista vuole essere un’alternativa a chi ci ha governato fino ad ora – aggiungeva –. Le porte sono aperte a partiti, associazioni e tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, si riconoscono nel progetto e interpretano la mia persona come candidato in grado di competere. Io sul carro dei vincitori c’ero, ma ne sono scesa all’indomani dell’insolvenza della Costruttori. Allora come oggi voglio essere alternativa”. Queste, invece, le priorità divenute la piattaforma con la quale Azzalli si presenta a queste elezioni: “riprendere il controllo dei conti del Comune. Non si tratta del crac della Coop Costruttori, si tratta del fallimento di una partecipata di una società pubblica (Soelia ndr). Non possono dire che è responsabilità di qualcun altro. Alla vigilia delle elezioni precedenti ci hanno raccontato delle bugie. Il buco sembrava coperto dalla vendita della controllata Soenergy, ora sappiamo che non è così».

La candidata Laura Ferrua

L’obiettivo è “Riaccendere Argenta”. Quindi: ”migliorare la qualità della vita e dire basta con gli amministratori di sinistra”. Se l’è prefissato la lista civica ‘Alba Nuova’, nata da una costola di Fratelli d’Italia. O meglio da una spaccatura del partito della Meloni, da cui è uscita una frangia di ex dirigenti. Che, con le radici ben piantate a destra, puntano a raccogliere un bel po’ di voti. “Ci rivolgiamo – spiega il presidente Gianni Zagatti, che bolla Argenta alla stregua di una città dormitorio – a chi si sente libero e indipendente, con idee e progetti da mettere in atto per far riemergere un territorio che sta andando verso il baratro”. E per far questo la scelta del loro candidato a sindaco, è caduta su Laura Ferrua, ex funzionario della questura estense, ora in pensione, con alle spalle un passato fatto di 37 anni di servizio.

Da sempre segue la politica, ma nell’esercizio della sua attività non ha potuto applicarsi in modo diretto. Originaria di Cuneo, dopo aver svolto mansioni a Milano, Palermo ed alla Dia di Bologna, da 30 anni vive a Ferrara. "Ho accettato la proposta – aveva dichiarato con convinzione Ferrua annunciando la sua discesa in campo pochi mesi fa –. Coinvolgerà imprenditori, commercianti, agricoltori, giovani, anziani, famiglie, donne, lavoratori, il mondo della cultura, dello sport, ambiente ed associazionismo, per la sanità, la sicurezza, la viabilità. Ma ho già incontrato diversi gruppi di cittadini di ogni estrazione sociale. Ne ho ascoltato le aspettative che sono soprattutto volte a dare un aspetto nuovo ad una città in decadenza. Vogliono rivitalizzarla, dandole un valore aggiunto, stando vicino alla gente».