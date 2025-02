L'assessore Nicola Lodi si dimette. La decisione dopo la notifica di sospensione della carica

Ferrara, 17 febbraio 2025 – L'assessore Nicola Lodi ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dall'incarico. La decisione è stata presa a seguito alla notifica del decreto di sospensione temporanea di diritto dalla carica, ai sensi della legge Severino, lo scorso dicembre, a sua volta successiva alla condanna di primo grado nei confronti di Lodi a due anni e dieci mesi per induzione indebita nella vicenda Cidas.

"Ritengo che Nicola Lodi abbia preso una decisione giusta, responsabile e rispettosa delle istituzioni in questa fase della sua vicenda giudiziaria. Lo ringrazio per il lavoro svolto nell'ambito delle deleghe assegnate e per il contributo che in questi anni ha dato alla nostra città. Il suo ruolo, svolto con dedizione e impegno, è stato fondamentale per questa Amministrazione. Nel momento in cui sarà assolto, auspico possa tornare a far parte del nostro progetto per la città di Ferrara", dice il sindaco Alan Fabbri.

Nicola Lodi ha voluto sottolineare la propria fiducia nella giustizia e il proprio attaccamento alla città: "Ho sempre lavorato con grande passione e dedizione per Ferrara e continuerò a farlo, anche al di fuori delle istituzioni, in attesa che la mia posizione venga chiarita nei successivi gradi di giudizio. Ho scelto di fare un passo indietro per il bene dell'Amministrazione e della città, ma resto fermamente convinto della mia innocenza e sono pronto a riprendere il mio ruolo quando sarà dimostrata la mia estraneità ai fatti. Attendo fiducioso confidando che la giustizia faccia il suo corso".