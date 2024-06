Ballottaggio a Copparo e Tresignana, candidati e fac simile scheda: la guida

Copparo (Ferrara), 21 giugno 2024 – Domenica 23 giugno dalle 7 alle 23, e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15, saranno nuovamente chiamati alle urne i 13.548 elettori del comune di Copparo per il turno di ballottaggio.

A Tresignana invece sono chiamati al voto per il ballottaggio 5.759 elettori: al primo turno l’affluenza si era attestata al 63,54% (3.659 votanti).

Chi sono i candidati di Copparo

In lizza per la carica di sindaco sono Fabrizio Pagnoni, primo cittadino uscente a caccia del secondo mandato sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e dalla lista civica Uniti per Copparo, ed Enrico Bassi, candidato della coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e lista civica Rinascita.

Al primo turno, che ha visto un’affluenza del 61,96% (8.394 votanti), Pagnoni ha chiuso con il 47,27% delle preferenze (3.848 voti), mentre Bassi ha ottenuto il 41,01% (3.338 voti), davanti agli altri due aspiranti primi cittadini: il candidato della Lista civica Per Copparo Luca Fedozzi (10,70 % con 871 voti) e Giovanni Mazzorana con la lista Adesso Italia (1,02% con 83 voti. Questi ultimi, rimasti fuori dalla contesa, hanno deciso di non procedere con l’apparentamento con le coalizioni dei due candidati al ballottaggio, lasciando libera scelta al proprio elettorato. Dunque, il 24 giugno l’attesa è per l’esito dello spoglio nelle ventidue sezioni copparesi, distribuite tra capoluogo e frazioni.

Per Tresignana due candidati con lo stesso cognome, che hanno ricevuto lo stesso numero di voti. Ecco il fac simile della scheda elettorale

Chi sono i candidati di Tresignana

Sempre al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno (nonostante il Comune sia al di sotto dei 15mila abitanti) si deciderà anche il futuro amministrativo di Tresignana, con la sfida a due tra il sindaco uscente Laura Perelli sostenuta dalla lista Tresignana Prima di Tutto, e il candidato primo cittadino della lista Tresignana Cambia Mirko Perelli. Stesso cognome (ma senza legami di parentela) e stessi voti a sorpresa conquistati al primo turno per i due contendenti: 1.717 (48,52%). Si è fermata al 2,95% (105 voti), invece, la terza candidata sindaco della lista La Voce di Tresignana Paola Marchi, che sabato scorso in conferenza stampa ha annunciato di non voler procedere con un apparentamento a sostegno dell’uno o dell’altro candidato.

Come votare

Per poter votare i cittadini dovranno recarsi al seggio, esibendo tessera elettorale e documento di riconoscimento. In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale il cittadino può richiedere un duplicato della tessera presentando domanda all'Ufficio elettorale.

Nella scheda elettorale per il ballottaggio sono presenti il nome e il cognome dei candidati sindaco riportati all’interno di un apposito rettangolo, sotto il quale sono scritti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato scelto. Non è ammesso il voto disgiunto e non si devono esprimere preferenze.