Elezioni a Copparo: i nomi dei due candidati sindaco e le liste

Copparo, 15 maggio 2024 – Il sindaco uscente Fabrizio Pagnoni mira a prolungare la carica di sindaco per un altro mandato, appoggiato da una coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla lista ‘Uniti per Copparo’. Pronta a sfidarlo una coalizione di centrosinistra, formata da Pd, Rinascita e Movimento 5 Stelle e capitanata da Enrico Bassi.

Pagnoni ci riprova

Tanti volti nuovi sono entrati a far parte della lista della Lega di Copparo, che sostiene la ricandidatura a sindaco di Fabrizio Pagnoni. Il 4 maggio, in un noto bar del centro cittadino, sono stati presentati i candidati consiglieri alla presenza dell’onorevole Davide Bergamini, del segretario comunale del partito (anch’esso in lista) Fabio Felisatti e dello stesso Fabrizio Pagnoni. Nel garantire il proprio sostegno al primo cittadino uscente in corsa per il secondo mandato consecutivo, l’onorevole Bergamini ha sostenuto come Pagnoni “abbia rappresentato un valore aggiunto per l’opera amministrativa a Copparo, dando un’impronta nuova al Comune. Con queste elezioni c’è la possibilità di riconfermare un ottimo sindaco, con la capacità di portare istanze del territorio sui tavoli provinciali, e dare continuità al lavoro sul territorio”.

Un obiettivo che sarà perseguito con il contributo dei candidati consiglieri della Lega, che presenta una lista composta di persone che hanno già fatto parte dell’amministrazione e del Consiglio comunale, “e volti nuovi, che con le loro esperienze personali e professionali – ha sottolineato Bergamini – potranno rappresentare un valore aggiunto. Tutti insieme saranno «occhi e orecchie» del sindaco sul territorio”.

Fabio Felisatti vede “una squadra con tanta voglia di mettersi in gioco” e rimarcato la necessità di dare continuità all’attività amministrativa su Copparo “per completare il progetto avviato nel primo mandato, a fianco di Fabrizio Pagnoni, il sindaco della gente". Pagnoni aveva ringraziato sentitamente per il sostegno Bergamini e Felisatti, i candidati consiglieri della Lega (partito al quale è iscritto e di cui è militante) che aveva presentato uno ad uno: tra le conferme, quelle dell’attuale assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pirani e dei consiglieri Enrico Bruciaferri, Alessandro Grandi e Michela Rossetti; poi le ‘new entry’ Dario Fioravanti, Marzia Alvoni, Filippo Bertasi, Barbara Bruciaferri, Alessia Grandi, Barbara Grandi, Luca Lazzari, Marcello Mari e Giulia Simonini; come detto, a completare la lista, è il segretario comunale Fabio Felisatti. «Voglio rimarcare un aspetto significativo – ha rimarcato Pagnoni -: i dati ci dicono che la nostra amministrazione ha viaggiato al doppio della velocità rispetto a chi ci ha preceduto. Tanto è stato fatto, ma tante altre cose ci sono da fare: ci sono ancora tante opportunità da cogliere per il territorio e vogliamo assolutamente farlo».

La sfida di Enrico Bassi

Attraverso una nota Enrico Bassi, attuale capogruppo consiliare del Partito Democratico ed ex assessore al Bilancio nella giunta Rossi, aveva annunciato nel mese di settembre 2023 la propria candidatura a sindaco. “In questi mesi – spiegava durante la presentazione della lista – ho avuto la possibilità e soprattutto la grande fortuna di ascoltare molte persone. Con tante ho avuto e sto avendo l’occasione di un vero e proprio confronto, anche partendo da idee politiche molto distanti, su quale sia il modo di rilanciare il nostro territorio. La cosa mi appassiona e affascina moltissimo. Sto toccando con mano quanto sia diffusa la voglia di migliorare e costruire un futuro ‘solido’ per Copparo e le sue frazioni. Da tempo penso che sia finita la stagione in cui partiti e persone, a ogni scadenza elettorale, mettono davanti a tutto calcoli e spartizioni di convenienza, distanti dai bisogni e anche dalle teste delle persone che vivono in una comunità."

“È per questa ragione che immagino i prossimi mesi – proseguiva –, quelli che ci avvicinano alle elezioni comunali del 2024, non come una competizione tra ambizioni personali, ma come un’occasione per aggregare, condividere, unire, entusiasmare, recuperare senso di appartenenza e costruire una prospettiva, insieme a tutti coloro che lo vorranno”. È questo lo spirito con cui ha deciso di mettersi a disposizione come candidato sindaco di Copparo, «per un progetto inclusivo, che crei occasioni di confronto e abbia come obiettivo quello di formulare una proposta politica al servizio di Copparo e dei suoi cittadini – specifica –: una proposta necessariamente progressista, che guardi al domani e a tutte le generazioni, capace di sviluppare connessioni e di non lasciare indietro nessuno”.

Bassi si dice grato di poter contare sulla fiducia del Partito Democratico di Copparo: "Intendo questo come un punto di partenza, e non di arrivo – prosegue l’aspirante primo cittadino –, poiché per la portata delle sfide che abbiamo di fronte e le opportunità che Copparo merita, c’è bisogno di una squadra ampia, che parta da radici salde ma che possa andare al di là di una singola forza politica. I nodi sono arrivati al pettine, e le elezioni di giugno saranno il momento per decidere che tipo di comunità vogliamo essere nel prossimo futuro”. In conclusione, Bassi promette massimo impegno per essere all’altezza del compito, “e soprattutto per meritare la fiducia e la generosità che tante persone mi stanno consegnando”.