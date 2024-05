Elezioni a sindaco di Ferrara: i candidati e tutti i nomi in lista

Ferrara, 22 maggio 2024 – Sono quattro i contendenti per la poltrona di sindaco a Ferrara: si ripresenta per il secondo mandato Alan Fabbri, sostenuto dalle liste Alan Fabbri Sindaco, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia-Noi Moderati, Ferrara al Centro, Udc. Sullo schieramento opposto c’è Fabio Anselmo, sostenuto da Anselmo Sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 Stell, Azione+Pri (patto per Ferrara), Sinistra unita per Anselmo. In lizza anche Anna Zonari che può contare su La Comune per Anna Zonari Sindaca, +Ferrara in Europa e Psi. In corsa per la carica di primo cittadino anche Daniele Botti, appoggiato dalla lista Ferrara Futura.

Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Ecco tutti i nomi in lista per ciascun candidato sindaco:

Lista Civica Alan Fabbri Sindaco

Eleonora Bernasconi, Fabiano Campi, Luca Caprini, Francesco Carità, Riccardo Castaldini, Sara Chiarelli, Eleonora Costa, Stefano Duo, Silvia Fabbri, Matteo Faccini, Riccardo Finetti, Alice Formignani, Paolo Frondella, Giacomo Gelmi, Patrizio Girotto, Marco Gulinelli, Valentina Loredana Ionita, Ben Kulli, Cinzia Magri, Massimo Mammolenti, Anna Maranini, Elisabetta Moscheni, Federico Orlandi, Aurora Prencipe, Francesco Rendine, Mauro Sangiovanni, Brando Sarto, Francesca Savini, Angela Travagli, Stefano Vita Finzi Zalman, Milena Zaggia, Amos Zerbini

Lista Fratelli d'Italia

Alessandro Balboni, Chiara Scaramagli, Federico Soffritti, Francesco Andriulli, Francesco Azzolini, Romano Becchetti, Beatrice Marina Bonazzi, Alberto Carion, Isabella Cavicchini, Claudia Colombo, Valentina Coppola, Silvestro Delle Cave, Elisabetta Fabbri, Raffaella Fantini, Andrea Ferrari, Carlo Incorvaia, Marco Leati, Beatrice Lodi, Iolanda Madeo, Luca Manservigi, Milvia Mingozzi, Camilla Mondini, Gerardo Montanti, Paolo Mucciacciaro, Mauro Possanza, Ester Reitano, Manuela Cecilia Rescazzi, Anna Savioli, Susanna Tartari, Alessandro Travagli, Claudia Zironi, Giampaolo Zurma.

Lista Lega Salvini Premier

Nicola 'Naomo' Lodi, Cristina Coletti, Pietro Scroccarello, Fabio Felisatti, Francesco ‘Kikko’ Gattus, Stefano Perelli, Martina Laureti, Maria Grazia Cristofori, Jenny Amoruso, Massimiliano Guerzoni, Diego Guida, Dorota Kusiak, Giacomo Caniato, Erika Andreetti, detta ‘The Voice’, Alessandro Misiani, Antonio Marzanati, Luigi Notarnicola, Beatrice Zaccarini, Paolo Bergonzoni, Evelyn Aghom, Simone Marzocchi, Paolo De Santis, Mauro Ballola, Raffaella Impagnatiello, Paolo Scalambra, Monica Manferdini, Emanuela Barzan, Mauro Magni, Andrea Martinelli Turatti, Stefano Franchini, Giovanni Cavicchi e Daniele Travasoni.

Lista Forza Italia-Noi Moderati

Fornasini Matteo, D’Andrea Diletta, Anselmi Vittorio, Artioli Davide, Baruchello Bruno, Bulgarelli Fabio, Caniati Laura, Carusi Angelina, Claps Pasquale, Fantini Massimiliano, Giacomini Roberto, Guidetti Bruna, Levato Francesco, Lucci Miriam, Lunardi Carola, Lupo Francesca, Malavasi Franco, Marangoni Debora, Mascellani Livio,

Mazzanti Anna Rita, Pacchioli Marcella, Papalia Patrizia, Pavani Alessandro, Pertili Monica, Piva Beatrice, Righetti Massimo, Rossi Andrea, Sandonati Federico, Sarto Silvia, Vianello Naomi, Zanardi Fabrizio

Lista Ferrara al Centro

Roberto Bergamini, Fabrizio Berveglieri, Giulia Bettarelli, Fabio Livio Bianchi, Annalisa Bilotta, Maria Cristina Borgatti, Alfredo Calura, Antonella Camilli, Guido Casaroli, Valentino Caselli, Gabriele Cavallo, Giorgio Cavicchioni, Carlotta Ceruti, Elisabetta Cinchini, Stefania Gallini, Antonella Losenno, Riccardo Mantovani, Caterina Natali, Marco Nonato, Ruggero Osnato, Silvia Passarotto, Fabrizio Pirani, Cristina Popa, Marcella Roma, Enrico Scarazzati, Damiano Spalluto, Federica Taranto, Giuseppe Ucci, Gianmarco Vaccari, Sandro Valieri, Daniela Vivarelli.

Lista Udc

Paola Moschetti Latorre (capolista), Ciriaco Minichiello, Taira Mora, Alessandro Berselli, Stefania Borghetto, Massimo Martinelli, Linda Genesini, Mattia Guerzoni, Sara Sitta, Umberto Centaro, Alice Bertolaso, Alberto Altieri, Elisa Artosi, Claudio Ferrari, Maria Giovanna Ascanelli, Giacomo Orlandi, Jessica Ricci, Massimiliano Murgia, Gloria Minarelli, Stefano Pini, Elena Paulon, Michele Garutti, Angela Chiara Memeo, Marco Mantoan, Rita Riserio Do Carmo, Iacopo Buriani, Rosario Nasca, Cristian Dolcetti, Stefano Borghi, Stefano Mantovani e Alberto Pinamonti.

Lista Civica Anselmo Sindaco

Adam Atik, Stefano Bertelli, Francesca Boari, Chiara Bonetti, Elisa Bratti, Gianpaolo Chiodi, Massimo Croce (detto Eva), Laura Maria Antonia De Paoli, Vanni Falchetti, Federico Felloni, Franco Ferioli, Anna Ferraresi, Leonardo Fiorentini, Elajda Kasa, Darien Levani, Gaia Ludergnani, Massimo Magnani, Francesco Massari, Cristiano Mazzoni, Milvia Migliari, Arianna Poli, Michele Ronchi Stefanati, Riccardo Schiavina, Cecilia Sorpilli, Martina Taddia, Michela Venturi, Federica Vezzali, Barbara Vincenzi, Claudia Zamorani, Simone Zanella, Laura Zannini, Arjan Zefi.

Lista Partito Democratico

Chiappini Anna, Cusinato Elia, Dall’Acqua Maria, Nanni Davide, Caroli Monica, Aldighieri Valerio, Cavalieri Maria, Bianchi Emiliano, Chiccoli Daria, Buriani Massimo, Conforti Sara, Cappellari Marco, Galuppi Elisa, Marescotti Diego, Granata Maria Italia, Monco Michele, Malanchini Elena, Pozzati Gabriele, Manservigi Sara, Proto Matteo, Martelli Rita, Romani Flavio, Mauro Donatella, Sarto Davide, Roncagli Laura, Sasso Giorgio Scalabrino, Rossetti Vanessa, Savini Dino, Talmelli Cora, Segala Enrico, Zerbini Giada, Uba Leonardo.

Lista Movimento 5 Stelle

Barbara Bergamaschi, Antonella Berti, Daniele Biancardi, Monica Caleffi, Davide Cannella, Enrico Cantone, Monica Chiarini, Mariarosa Fabbian, Raffaella Fabbri, Claudio Fochi, Leonardo Fusetti, Franco Gallinelli, Maurizia Ghisellini, Lorena Maini, Gabriele Maldini, Marcello Marangoni, Susanna Marchetti, Marzia Marchi, Massimo Mari, Manuela Mazzanti, Leonarda Nalli, Calogero Pace, Ercole Piva, Leonardo Polastri, Cristiana Previati, Francesco Reitano, Nicola Rondelli, Milva Roversi, Claudio Massimo Sfrisi, Pietro Straforini, Valentino Torbidone, Daniela Trevisani.

Lista Azione+Pri (patto per Ferrara)

Danny Farinelli, Renata Gagliani,Nicol Balzeri, Andrea Bertoldi, Franco Calderoni, Italo Cariani, Morena Cavallari, Alberto Ceroni, Pietro Comodo, Linda Di Franco, Luca Franceschini, Carlo Alberto Galasso, Maria Beatrice Govoni, Andrea Guzzinati, Luca Marchetti, Nadia Mascellani, Luciano Masieri, Leonardo Melloni, Giovanni Meloncelli, Ylenia Panarelli, Aldo Paolini, Daniele Patracchini, Elisa Pedalino, Daniele Pederzoli, Leonardo Sarti, Luca Scanavini, Giovanna Stefanelli, Annachiara Succi, Claudio Trombetta, Andrea Veronese, Daniele Zabbari, Maria Zaccariello.

Lista Sinistra unita per Anselmo

Stefania Soriani; Kiwan Kiwan; Mariangela Russo; Giuseppe Tretola; Beatrice Giovannoni detta”Julia”; Federico Pazzi detto”Funky”; Eva Beccati; Fabio Cavallari; Selenia Ileana Fabbri; Alfredo Valente; Osanna Campanella; Maria Carlotta Rossi; Francesco Ganzaroli; Marina Contarini; Giuliano Buttini; Maria Teresa Scaramuzza; Daniele Buzzoni; Maria De Los Angeles Lodi detta “Angela”; Lorenzo Malossi; Luca Di Battista; Marco Matulli detto”Matu”; Paola Valeri; Pier Marco Mazzanti; Susi Testoni detta “India”; Marco Barbierato e Enrico Merli.

Lista La Comune per Anna Zonari Sindaca

Malek Fatoum, Andrea Firrincieli, Francesca Rinaldi, Romeo Farinella, Marta Leoni, Federico Besio, Francesca Chiaramonte, Sergio Golinelli, Giulia Fiore, Maria Calabrese, Valentina Faggion, Rodolfo Baraldini, Morena Gavioli, Enrico Beccarini, Laura Albano, Gioacchino Leonardi, Maria Angela Malacarne, Pier Luigi Guerrini, Carola Ruggeri, Alessandro Tagliati, Giuliana Andreatti, Gian Gaetano Pinnavaia, Silvia Trombetta, Alberto Squarcia, Giovanna Tonioli, Vanni Rizzioli, Cinzia Pusinanti, Giulio Mezzadri, Eugenia Serravalli, Alessio Papa, Marcella Ravaglia e Claudia Titi.

Lista +Ferrara in Europa e Psi

Zamorani Mario, Squarzanti Gianni, Alberighi Patrizia, Avigni Nicola, Avigni Rachele, Benini Lino, Bentivoglio Leonardo, Bruno Felice, Cavallini Nicolò, Casellato Domenico, De Angelis Ivonne, Facchini Piero, Gamberoni Giancarlo, Giubelli Paolo Niccolò, Govoni Rosalia, Longobucco Pasquale, Mandrioli Massimo, Marescotti Deanna, Mongardi Federico, Pasetti Tosca, Sorio Cristina, Trentini Patrizia.

Lista Ferrara Futura

Alexander Maximilian Hiedemann (capo lista), Licia Barbieri, Andrea Botti, Alessandro Giustacchini, Mario Zambrini, Francesca Cavicchi, Celine Sylvie Bernadette Jolly, Marco Cecchin, Leonardo Rosa, Lorenzo Pio Iunco, Claudio Ferranti, Federica Molinaro, Hassan Samid, Vittorina Detta «Vittoria» Benetti, Assia Benkhalqui, Pierandrea Andriulli, Tomas Gallerani, Andrea Tosini, Eleonora Mazzanti, Marco Pusinanti, Emilia Sonni, Pietro Badiale, Pietro Rivaroli, Chiara Pavan, Michele Ronconi, Maria Amadesi, Giorgio Ranù, Mirko Ferrari, Giacomo Zucchelli, Andrea Tralli, Federica Ghirardini, Chiara Fornasari.