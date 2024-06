Europee, a Ferrara l’affluenza al 67,57%

Ferrara, 9 giugno 2024 – L'Emilia-Romagna si conferma la regione dove si vota di più, con un'affluenza del 59% circa alle europee, ma comunque in nettissimo calo, di circa otto punti percentuali, rispetto alle europee di cinque anni fa. L'affluenza è stata più alta nei Comuni dove si è votato anche per le comunali, ma anche alle comunali l'affluenza è stata in calo: fra i Comuni chiamati alle urne, quello dove si è votato di più è stato Ferrara 67,57% (-3,93%). Cali più marcati a Cesena (62,3%), Forlì (61,6%), Reggio Emilia (60,8%), Modena (62,3%). Gli scrutini per le comunali cominceranno domani alle 14.