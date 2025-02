Giunta Ferrara, ecco il nuovo volto: edilizia e urbanistica a Vita Finzi

Ferrara, 18 febbraio 2025 – Erano i lunghi, frenetici, giorni della campagna elettorale delle comunali. Lui, come tanti altri, transitò dalle sedie di tessuto rosso nella sala riunioni del nostro giornale. Nell’aprile dello scorso anno, Stefano Vita Finzi Zalman era “semplicemente” un candidato della lista civica di Alan Fabbri, che poi sarebbe – di lì a due mesi – stato riconfermato sindaco anche e soprattutto grazie alla sua formazione, che ottenne il 30%.

Da oggi, il civico Zalman, prenderà il posto di assessore in giunta al posto del dimissionario Nicola Lodi. Cinquantadue anni, imprenditore e presidente dell’Aeroclub, Vita Finzi è davvero un outsider della politica. E questa sua estraneità, era piuttosto evidente anche quando presentò la sua candidatura. Il detonatore che fece deflagrare la volontà di scendere in campo attivamente fu proprio il sindaco. Che a suo modo si conferma un outsider, non della politica – anzi – ma del manuale Cencelli. Con la scelta di questa figura nella squadra di giunta, la presenza dei civici si rafforza notevolmente. Sì, perché vengono dalla covata della lista ben quattro assessori: Marco Gulinelli, Angela Travagli, Francesco Carità e Francesca Savini. Ora, saranno cinque su nove. Più il sindaco stesso. Diciamo però che la presenza leghista si è consolidata con l’ingresso, nello staff di Fabbri con il ruolo di capo di gabinetto, dell’ex consigliere regionale Fabio Bergamini.

Una figura che, in questa chiave, sarà probabilmente centrale nella prosecuzione dell’attività amministrativa e nell’affiancamento del neo assessore. L’ufficialità sarà sancita oggi con la lettera di incarico che Zalman firmerà in municipio. La partita più delicata, è quella della redistribuzione delle deleghe. Operazione per la quale sono state fatte trattative molto serrate. Possiamo dire con certezza, però, che a Vita Finzi Zalman il sindaco attribuirà le deleghe legate a Urbanistica, Edilizia e Mobilità. Le tre deleghe più ’tecniche’ benché, sugli indirizzi – e il Pug ne è una prova tangibile – eminentemente politiche. Per le restanti – tra cui alcune strategiche, dalla Sicurezza alle Frazioni, elementi identitari per l’amministrazione Fabbri (anche alla luce delle linee di mandato recentemente approvate dal Consiglio) – non sappiamo ancora a chi verranno attribuite. Questa mattina, comunque, si deciderà tutto in Giunta. “Mi stanno a cuore gli elementi di sviluppo della zona sud della città, la riqualificazione di quell’area che ruota attorno all’aeroporto sarà un fondamentale veicolo di sviluppo, competitività e attrazione. Una leva economica di cui il sistema cittadino beneficerà”, diceva Vita Finzi nell’intervista al Carlino nell’aprile scorso. Adesso, se ne potrà occupare direttamente. Di questo e di tanto altro.