L'affluenza più alta è ancora a Ferrara: 59,1% alle comunali, 60,3% alle europee

Ferrara, 9 giugno 2024 _ Alle 19, in Emilia-Romagna, ha votato circa il 50% degli

aventi diritti alle europee. Si conferma la regione con l'affluenza alle urne più alta, di una decina di punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Anche in Emilia-Romagna è probabile però che ci sia un calo significativo: nel 2019 (quando si votò in un solo giorno) l'affluenza in regione fu del 67,3%, distanza molto difficile da colmare nelle ultime quattro ore di voto. Più alta l'affluenza alle comunali che fa crescere anche quella delle europee (non sono esattamente sovrapponibili perché la platea degli elettori alle comunali è leggermente più ampia): dove gli elettori alle 19 sono stati il 53,7%: anche in questo caso è a questo punto probabile che ci sia un calo in molti dei 255 comuni al voto. Fra i principali Comuni al voto,

l'affluenza più alta è a Ferrara (59,1% alle comunali, 60,3% alle europee) dove nel 2019 aveva votato il 71,5%.. Più o meno su livelli simili Modena (52,3%), Forlì (52,8%), Cesena (52,9%), Reggio Emilia (52%).