Lagosanto, politica e sanità “Libera professione, aumentano i costi”

Lagosanto (Ferrara), 15 maggio 2024 – “Come spesso succede, l’Ausl è prodiga di comunicati stampa ogni giorno per magnificare grandi aperture e altre situazioni che, al contrario, depauperano gli ospedali, ma non dice nulla sull’aumento dei costi delle prestazioni erogate dai medici che operano in regime di libera professione. Rincari oltretutto decisi unilateralmente dalla direzione sanitaria, che andranno a esclusivo beneficio della stessa Ausl”.

È il candidato Gianluca Bonazza, della lista ‘R-Innovare Lagosanto’ a portare alla luce una nota della Ausl secondo la quale dal primo giugno le prestazioni sanitarie in libera professione “subiranno un aumento, con parametri decisi dalla direzione attorno al 20% circa, con conseguenze gravissime sui cittadini. Infatti – aggiunge ancora – un utente che aveva prenotato una visita prevista per metà luglio e sapeva di dover pagare 130 euro potrebbe trovarsi, una volta visitato dal professionista, a doverne pagare 150 in base alla percentuale d’aumento decisa, senza nessun preavviso”.

Una situazione con tempi d’attesa, per visite attraverso il servizio sanitario pubblico, dove si paga solo il ticket, non brevi per non dire lunghi. “Mi chiedo – tuona ancora il candidato – se sia rispettoso e onesto verso i cittadini questo modo di agire. Una simile retroattività che colpisce sempre la tasche delle persone costrette a farsi visitare a pagamento, perché abbiamo tempi di attesa troppi lunghi rasenta l’immoralità. Sono domande che pongo a una direzione sanitaria che oltretutto continua, quasi scientificamente, a ridurre sempre più i letti dell’ospedale del Delta nonostante siamo nell’imminenza del periodo estivo quando la popolazione quintuplica – conclude –, deprimendo gli ottimi professionisti che rendono ancora molto attrattivo l’ospedale di Lagosanto, grazie alla loro bravura e umanità”.

c.c.