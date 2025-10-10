+Europa ai titoli di coda: "Non ci sentiamo a casa stando nell’orbita del Pd"

Ferrara, 10 ottobre 2025 – Il gruppo di +Europa a Ferrara, dal primo gennaio, cesserà di esistere. Di fatto, non c’è già più. I militanti radicali hanno trovato una nuova casa in ‘Pluralismo e dissenso’, l’associazione fondata dagli eretici pannelliani Mario Zamorani e Paolo Niccolò Giubelli. "Non ci sentiamo più a casa – dicono – in un partito che, dopo anni di lotte radicali per la separazione delle carriere dei magistrati, vota contro in seconda lettura. Non ci riconosciamo più in una formazione politica che, per blindare la segreteria nazionale, avalla delle operazioni per lo meno opache sui tesseramenti. E, soprattutto, non ci sentiamo più rappresentati da un partito che scodinzola dietro al Pd di Elly Schlein". D’altra parte, il massimalismo – come metodo e nel merito – è sempre stato un approccio rigettato dalla tradizione radicale. Perché, come diceva Marco Pannella, "compromessi su tutto, tranne che sui principi". Il fatto che un partito "scompaia" dall’offerta politica cittadina "è qualcosa di inedito in città" ricorda Zamorani che di primavere di militanza alle spalle ne ha diverse. "Già durante le elezioni amministrative – ricordano i due militanti –, il partito non ci concesse il simbolo perché scegliemmo di non appoggiare la candidatura del centrosinistra. Nonostante questo, in estate, iniziammo l’iter per il rinnovamento della sezione di +Europa a Ferrara. Dopo mesi e mesi di mancate risposte da parte degli organismi centrali, abbiamo scelto di chiudere questa esperienza".

Nonostante i radicali ferraresi, al momento della fondazione del partito dopo la morte di Pannella, furono tra i primi ad aderire nel solco dell’entusiasmo di Emma Bonino. Questo scenario, ora, apre a una nuova fase soprattutto nei rapporti tra le forze di centrosinistra. E, segnatamente, con il Pd comunale. "Il rapporto col Pd ferrarese non c’è perché non può esserci – risponde netto Zamorani – . In questo momento, il partito mostra tutti i sintomi dell’Alzheimer. Primo fra tutti, la perdita della memoria. A fronte di questo, è impossibile intavolare qualsivoglia ragionamento di carattere politico". Il riferimento del radicale è a un recente post fatto sulla propria pagina Facebook. Uno scritto in cui il Pd veniva esortato a riflettere sugli errori passati che hanno condotto alle due sconfitte ferraresi. Prima nel 2019, ma soprattutto l’ultima – più cocente – nel 2024. "Non solo a fronte di quel post non ho ricevuto una risposta positiva – chiude Zamorani – ma ho ottenuto un effetto quanto meno insolito. Entrambe le componenti del partito, solitamente contrapposte, si sono coalizzate nel criticare non tanto me quanto la proposta che avanzavo. A questo punto, penso che la discontinuità declamata durante la fase congressuale, non ci sia. Per lo meno non ancora". Probabilmente, anche in questo caso, più che di merito – benché di collisioni ce ne siano tante in termini di sensibilità politica – è una questione di merito. Dall’eresia, all’ortodossia. Quest’ultima, per un radicale, indigesta.