Preferenze elezioni 2024 a Ferrara, chi entra e chi esce. Exploit Fabbri, undici consiglieri

Ferrara, 12 giugno 2024 – Le discese ardite e le risalite, cantava Lucio Battisti. Ebbene, anche in questa tornata elettorale, c’è chi ha fatto un vero e proprio exploit di preferenze e chi invece, pur partendo da supposte posizioni di buon piazzamento, ha preso sonore tranvate. Partiamo da chi è andato bene. Franceso Carità, con 1.087 preferenze è il più votato. In buona compagnia perché il gruppo consiliare che si insedierà in nome di Fabbri, farà 11 consiglieri. Molto votata anche Silvia Fabbri (476 voti), l’assessore uscente Angela Travagli (382 preferenze), Valentina Loredana Ionita (369 voti), Giacomo Gelmi (313), l’assessore uscente Marco Gulinelli (271) e l’ex capogruppo di Ferrara Nostra, Francesca Savini (267).

Anna Ferraresi, pasionaria dell’opposizione e candidata nella lista Anselmo, non sarà in Consiglio

Poi un grande ritorno in Consiglio: Francesco Rendine, con 203 voti, siederà in Aula per la quarta volta dopo lo stop dei cinque anni di questa legislatura. Nel gruppo di Fabbri anche il consigliere uscente, ex leghista, Luca Caprini (179 voti), Alice Formignani (138) e Patrizio Girotto (126). Per Fratelli d’Italia il boom è dell’assessore uscente, Alessandro Balboni (950 voti), che entra in Consiglio con Federico Soffritti (344), Chiara Scaramagli (209) e Camilla Mondini (206). Il Carroccio ha, tra i più votati – farà un gruppo da ‘soli’ tre elementi – il vicesindaco uscente, Nicola Lodi (919), l’assessore uscente Cristina Coletti (651) e la collega di giunta, Dorota Kusiak (193). Infine, a completare la compagine di centrodestra – la civica di Maggi e l’Udc non hanno raggiunto il quorum – ci sarà Forza Italia con due consiglieri. L’assessore uscente, Matteo Fornasini (741 voti) e l’ex consigliera Diletta D’Andrea (295).

Dall’altra parte della barricata, abbiamo un gruppo Pd sostanzioso – sette elementi – seguito dalla civica di Anselmo (oltre a lui) per un totale di tre elementi e il Movimento 5 Stelle che resta, anche in questa consiliatura, composto da un solo elemento: Marzia Marchi. Fra i dem, l’ex consigliera Anna Chiappini (la più votata con 493 preferenze), il collega Davide Nanni (431), la new entry Sara Conforti (404) e Massimo Buriani (328). Poi, la pattuglia delle nuove leve: Matteo Proto (327), Elia Cusinato (304) ed Enrico Segala (301). Della civica di Anselmo, entrano Arianna Poli (287) e Adam Atik (175). Da sola, portando la bandiera de La Comune, entra Anna Zonari.

Vediamo chi, invece, come preferenze non ha ottenuto successo. Giovanna Stefanelli (15 voti), Danny Farinelli (23), Renata Gagliani (13). Anche nell’Udc le preferenze non sono state molte: la capolista Paola Moschetti ne ha prese soltanto 3. L’ex consigliere Ciriaco Minichiello si è fermato a 62. Tra i pentastellati è una mezza debacle: la più votata ha 56 voti. L’ex consigliere comunale Claudio Fochi si ferma a 15. Nella Lega, l’ex consigliere Giovanni Cavicchi si ferma a 26, mentre il consigliere uscente Andrea Martinelli Turatti ne prende appena 17. Anche nella lista di Maggi, a parte il boom del capolista, seguito da Marco Nonato (115), il livello di preferenza resta basso. Il docente di Unife Guido Casaroli si ferma a 38, l’ex modella Federica Taranto solo 10. Resta fuori dal Consiglio anche la consigliere uscente, Anna Ferraresi che ha totalizzato 113 preferenze. L’ex consigliere di Forza Italia Vittorio Anselmi, è fermo a 52, mentre l’imprenditore Fabio Bulgarelli ne ha presi dieci in più. Con 189 voti, il militante dem Diego Marescotti non ce la fa a entrare in Consiglio, così come Patrizio Fergnani (I Civici) nonostante un risultato di preferenze straordinario: 459.