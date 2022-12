Rossella Arquà è reintegrata in Consiglio a Ferrara: "Passi all’opposizione, non è degna"

La consigliera Rossella Arquà seduta tra i banchi della maggioranza e il vicesindaco Nicola Lodi in Consiglio

Ferrara, 29 dicembre 2022 – “Ero tentato di mandare tutti affan...Ma poi sono venuto in Consiglio". Ecco, nelle parole del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Tommaso Mantovani è racchiuso un sentimento piuttosto comune su una querelle – quella legata al reintegro della consigliera Arquà – che finalmente ha visto il suo epilogo ieri pomeriggio. La delibera con cui l’Aula ha preso atto del reintegro della consigliera (e della permanenza in consiglio del capogruppo del Carroccio, Stefano Franchini) in forza della sentenza del Consiglio di Stato, è passata. Piuttosto ampio il ventaglio degli astenuti. Rossella Arquà, dunque, è a tutti gli effetti nuovamente una consigliera comunale. L’effetto visivo è importante e dà l’idea del clima che si respira dalle parti della maggioranza, in tutte le sue sfumature. Il gruppo Lega (quel che resta), si collega da remoto, così come tutti gli altri consiglieri di maggioranza , alcuni dei quali si collegano da uffici poco distanti dall’aula del consiglio. Simbolicamente l’intento era quello di lanciare il segnale. Ma Rossella Arquà, negli scranni di destra, non è sola. Dietro di lei ci sono Francesca Savini, Catia Pignatti e Luca Caprini. Ferrara Nostra al gran completo. In presenza. Addirittura Savini, poco prima della dichiarazione di voto,...