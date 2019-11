Ferrara, 10 novembre 2019 - "È giusto essere vicini a Liliana Segre e a chiunque sia vittima della violenza del prossimo. Però senza l'ipocrisia di qualcuno che a sinistra si sta sgolando per Liliana Segre e poi, quando sfila in piazza la Brigata ebraica il 25 aprile, la fischia perché odia Israele e lo vorrebbe cancellare dalla faccia della terra. Si dovrebbero vergognare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Ferrara, dove è arrivato (dopo la tappa di Carpi) per la campagna elettorale delle Regionali, assieme alla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni.

"Noi in Regione faremo lavorare chi ha merito, i dipendenti bravi, e manderemo a casa chi lavora grazie alla tessera di partito o di sindacato", ha detto Salvini. "Il 26 gennaio non sarà una domenica di elezioni, ma rimanga scritto

sui libri di storia come la festa della liberazione dell'Emilia Romagna", ha aggiunto.

Salvini arriva a Ferrara per la quarta volta da inizio anno. La prima volta, in campagna elettorale, fece un comizio in pieno Gad. Tornò poi a giugno per sostenere Alan Fabbri in vista del ballottaggio. Altro giro a luglio, dopo la vittoria del candidato sindaco leghista.

Il leader della Lega ha incontrato i simpatizzanti nella sala mensa del petrolchimico. Scelta per l’ampiezza (il sold out è scattato al raggiungimento dei 410 commensali), ma anche per un riflesso di carattere politico: "Visto che contestiamo aspramente la tassa sulla plastica, abbiamo pensato che non ci potesse essere un luogo più appropriato del polo industriale, simbolo della ricerca sulle plastiche», aveva detto con un sorriso il sindaco Fabbri.

Sulle pietanze non si scherza: cappellacci al ragù, maiale al forno con patate e crostata

In seguito è prevista la tappa in Fiera con i maggiorenti locali della Lega (oltre a Fabbri, anche il vicesindaco Nicola Lodi e il capogruppo Benito Zocca), dove ieri è stata inaugurata la manifestazione ‘Usi & Costumi’, incentrata sulle rievocazioni storiche. Poi, la partenza di Salvini e Borgonzoni verso la Romagna.