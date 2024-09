Schlein a Pontelagoscuro, l’appello alla piazza: "Il Pd pronto a rinascere da questa regione"

Ferrara, 2 settembre 2024 – La difesa della sanità e scuola pubblica, salario minino, un fronte comune per il cessate fuoco a Gaza e liberazione degli ostaggi israeliani. Sono alcuni dei temi al centro dell’intervento della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che nel tardo pomeriggio di oggi ha presenziato alla Festa dell’unità di Pontelagoscuro.

Una piazza Bruno Buozzi gremita di pubblico tra militanti, esponenti del Pd locale, amministratori comunali e regionali. Si tratta di un ritorno per Schlein, a marzo 2023 eletta alla guida del Pd nazionale, che fece visita proprio lo scorso anno sempre alla festa dell’Unità di Pontelagoscuro.

Al suo arrivo la segretaria Dem si è fermata con le lavoratrici della casa di lingerie ‘La Perla’, che hanno ripreso il lavoro solo ieri dopo che il 19 dicembre scorso le macchine furono spente.

"Sono stata con loro davanti la fabbrica – ha detto Schlein – non faremo mancare il nostro sostegno".

Sul palco centrale ad attenderla i segretari del Pd provinciale e regionale, Nicola Minarelli e Luigi Tosiani assieme a Marcella Zappaterra e Paolo Calvano.

L’intervento di Elly Schlein è stato accolto da un lungo applauso della piazza alla qual e poi la stessa ha rivolto un ringraziamento per tutti coloro che si stanno prodigando nelle feste dell’unità. "Vogliamo invertire la rotta, cercando di portare un messaggio di speranza. Abbiamo ottenuto un risultato importante alle Europee, ma più del 50% ha deciso di non votare, verso questi dobbiamo rivolgerci per dare loro motivo di tornare alle urne. La prima grande battaglia è quella di garantire a tutti un lavoro dignitoso, con un salario minimo garantito".

La segretaria mostra una tabella sui costi energetici: "Questa dimostra come in Italia abbiamo i prezzi di energia più alti d’Europa, le famiglie fanno sempre più fatica a vivere, questo Governo non ha fatto nulla, tagliando i fondi sul sociale. Non possiamo permettere i continui tagli alla sanità pubblica".

La Dem prosegue: "Tutto il Pd Emilia-Romagna, si è dimostrato unito e compatto un buon esempio di fare politica, indicando Michele De Pascale il quale è sempre stato in prima linea anche sul problema dell’alluvione nella terra romagnola. Il successo viene da un successo collettivo senza lasciare dietro nessuno. La difesa della sanità pubblica è sempre al centro del nostro programma, abbiamo presentato una legge in Parlamento che è stata bocciata, in cui abbiamo chiesto più risorse per sanità pubblica".

Sul tema della scuola Schlein è chiara: "Non vogliamo mai sentire più il numero degli stranieri, perché per noi ci sono solo bambine e bambini".

Sull’ius scholae Schlein ha detto: "Dobbiamo garantire questo diritto, se si è sbagliato quando il centro sinistra aveva i numeri per farlo, ora si deve portare avanti". Uno sguardo anche ai fronti di guerra: "I nazionalismi continuano a produrre delle guerre, l’Europa è nata per un’economia di pace. Occorre un immediato cessate fuoco a Gaza e liberare gli ostaggi", per concludere ribadendo che: "Possiamo garantire un buon governo e innovazione sociale e ambientale a questa regione".