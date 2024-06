Toto Giunta a Ferrara, squadra al femminile, Le conferme di Coletti e Travagli, l’exploit Fabbri e l’idea Scaramagli

Ferrara, 15 giugno 2024 – Per l’inizio delle consultazioni del sindaco Fabbri con i partiti bisognerà attendere l’inizio della settimana prossima. Proviamo, però, a ragionare sulla componente femminile che potrebbe rappresentare la nuova compagine del governo cittadino. Partiamo dalla certezza.

Cristina Coletti, il cui lavoro in questi anni è stato incoronato alle urne da 651 preferenze personali. Un ‘tesoretto’ che la mette – benché non ne avesse bisogno dato il rapporto di fiducia e fedeltà ferree al sindaco Alan Fabbri – al riparo da ogni eventuale intemperia. Sul resto, i giochi sono ancora tutti da fare.

L’assessore uscente, Angela Travagli, con 382 preferenze ottenute è la terza più votata della lista civica del primo cittadino. Anche lei, sicuramente, si gioca la possibilità di poter nuovamente entrare nella squadra di governo del primo cittadino.

Tuttavia, davanti a lei, troviamo Silvia Fabbri che, da neofita, ha fatto un vero e proprio exploit con 476 voti raccolti a livello personale. Dopo Francesco Carità, è la più votata della civica. Anche a lei, senz’altro, verrà riservato un posto di primo piano sotto il profilo amministrativo.

Uscendo dai confini della civica – piuttosto ampi, avendo catalizzato oltre il 30% dei consensi – arriviamo ai partiti. E qui, entra in ballo la figura di Chiara Scaramagli che, dall’aprile 2022, è entrata nel consiglio di amministrazione di Acer con il ruolo di vicepresidente.

Ovviamente, in quota Fratelli d’Italia essendo lei fra l’altro la coordinatrice comunale meloniana. Con ogni probabilità, il partito vorrà per lei un posto in giunta.

A fronte delle uscite di Micol Guerrini e Dorota Kusiak (che comunque è stata eletta in Consiglio ma che ragionevolmente non sarà più della quadra di governo cittadino), potrebbe farsi largo il profilo della capogruppo uscente di Ferrara Nostra, Francesca Savini. Un profilo sul quale occorre riflettere. Savini, eletta nelle file della Lega nel 2019, ha sempre fatto ‘asse’ con il consigliere Luca Caprini (rieletto con la civica di Fabbri) e con l’ex consigliera (non ricandidata), Catia Pignatti.

Savini è stata tra le consigliere più attive della precedente consiliatura, portando strenuamente avanti battaglie che hanno fatto rumore.

Da quella per la modifica al Piano Periferie – legate in particolare alla Nuova Darsena e all’ex Mof – passando per Feris e finendo con l’area verde di via Favero. Peraltro, ha totalizzato un numero di preferenze di poco inferiore a quelle dell’assessore alla Cultura uscente, Marco Gulinelli, che con ogni evidenza sarà confermato al suo posto. Per cui, anche Savini potrebbe essere ‘sondata’ dal primo cittadino. Va tenuto presente un aspetto.

Oltre ai nove collaboratori del sindaco, un’altra nomina chiave è quella del presidente del Consiglio. Gira voce che anche questa potrebbe essere una nomina al femminile. A seguire, ci saranno le nomine nelle partecipate. Anche in questo caso, benché non al femminile, azzardiamo una previsione: Luca Cimarelli riconfermato a Ferrara Tua.