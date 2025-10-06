Scarpe&Scarpe sbarca a Ferrara

Ferrara, 6 ottobre 2025 - Scarpe&Scarpe, azienda italiana da oltre 50 anni, con 130 negozi diretti distribuiti su tutto il territorio nazionale e riferimento per il mercato di calzature, accessori e abbigliamento, ha inaugurato il suo primo store a Ferrara, all’interno del Parco Commerciale “Il Diamante” in via Diamantina 3.

Con questa apertura, Scarpe&Scarpe porta nella città estense un punto vendita di ultima

generazione: 1.562 mq di superficie di vendita, 16 professionisti qualificati e un layout moderno e

funzionale pensato per offrire un’esperienza di shopping unica, semplice e coinvolgente.

Il nuovo store non è solo un negozio, ma una vera e propria destinazione per lo shopping: al suo

interno, oltre alle consuete aree dedicate alle calzature uomo, donna e bambino, si distingue

anche una grande area sportiva di circa 450 mq con un innovativo concept di shop-in-shop. Qui i

clienti potranno scoprire corner esclusivi dedicati ai brand più amati come Adidas, Puma,

Skechers, Ducati e Champion, oltre a una sezione running specializzata.

Con le sue 15 vetrine (6 fronte strada e 9 sulla galleria del centro commerciale), il nuovo negozio

diventa subito un punto di riferimento per la città di Ferrara e l’intera regione Emilia-Romagna,

dove Scarpe&Scarpe conta oggi 7 punti vendita.