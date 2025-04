Ferrara, 24 aprile 2025 _ Sfila la “Colonna della Libertà: la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante”, la manifestazione organizzata dal ‘Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica’ e dal ‘Museo della Linea Gotica’. La manifestazione è partita da Ferrara, con i veicoli storici militari che raggiungeranno poi i territori a nord del fiume Po, dove il 25 aprile 1945 partì l'insurrezione dei Comitati di Liberazione nazionale Alta Italia. Intorno alle 11 di questa mattina sono arrivati in Piazza Trento Trieste circa 150 veicoli, assieme a 400 partecipanti in uniforme storica, i quali si sono messi a disposizione per scattare qualche foto e raccontare le loro storie. L’aspetto caratterizzante è la presenza di molte persone straniere, provenienti per lo più da alcuni Paesi europei (Germania, Inghilterra e Spagna) e dagli Stati Uniti. In occasione dell’80° anniversario, ‘La Colonna della Libertà’ ha deciso di percorrere i luoghi principali degli ultimi giorni della Campagna d’Italia, dove di lì a poco si sarebbe poi dichiarata la fine della guerra in Italia, precisamente nel 2 maggio 1945. Da qui si proseguirà per Rovigo, Battaglia Terme e Noventa Padovana, per poi passare per Venezia e provincia. La manifestazione terminerà a Villadose nella giornata di domenica 27 aprile.